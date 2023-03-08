"Был настоящим примером доблести и славы": под Бахмутом погиб комбат львовских десантников

6 марта на Донбассе погиб командир аэромобильного батальона 80-й ОДШБ Андрей Луканюк.
Защитника не стало во время выполнения боевого задания в населенном пункте Часов Яр Бахмутского района Донецкой области, сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
"Еще один украинский защитник отдал свою жизнь за нашу свободу: вчера во время выполнения боевого задания в населенном пункте Часов Яр Бахмутского района Донецкой области в результате вражеского артиллерийского обстрела КСП погиб командир аэромобильного батальона 80-й ОДШБ майор Андрей Луканюк", – написал Братчук.
Трагическую смерть также прокомментировали и в пресс-службе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.
"С грустью сообщаем, что 6 марта во время выполнения боевого задания в населенном пункте Часов Яр Бахмутского района Донецкой области в результате вражеского артиллерийского обстрела КСП аэромобильного батальона погиб командир аэромобильного батальона майор Луканюк Андрей Валерьевич", – написали в сообщении.
Что известно о Герое
С 2013 года Андрей Луканюк активно участвовал в формировании 3-й батальонной тактической группы 80 ОДШБ. С 2014 года он выполнял боевые задания в должности командира роты, участвовал в боях за Луганский аэропорт, Дебальцево, Красногоровку, Широкино.
В 2022 году майор Андрей Луканюк возглавил аэромобильный батальон бригады.
"Андрей Валерьевич был офицером, которого уважали, он был настоящим примером военной доблести и славы. Требовательный и справедливый. Выражаем искренние соболезнования семье. Склоняем головы в великой скорби", – написали в пресс-службе 80-й ОДШБ.
Как сообщал Главред, защищая Украину от российских оккупантов погиб воин-доброволец Дмитрий Стасовский. Отец погибшего Юрий служил вместе с сыном. Именно он забирал тело героя из-под обстрелов.
Также сообщалось, что в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупьянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на Бахмутском направлении.
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