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Военный эксперт спрогнозировал, какая ошибка врага поможет контрнаступлению ВСУ

11 марта 2023, 02:05
Россиянам для наступления на Донбассе придется перебрасывать ресурсы с других участков. И в этом есть шанс ВСУ, говорит военный эксперт.
Грабский, воин
Сергей Грабский / коллаж фото УНИАН

В какой-то момент русским оккупантам ради наступления на Донбассе придется перебрасывать войска с других участков фронта, а ВСУ могут это использовать и перейти в контрнаступление. Об этом в комментарии "24 каналу" сказал известный военный эксперт Сергей Грабский.

Возможно, они будут отводить часть ресурсов "второй линии" ‒ скорее всего, на Южном направлении и на Слобожанщине, говорит специалист.

"Говорить, что они серьезно обнажат какие-то участки, и для нас наступление превратится в какую-нибудь прогулку, я бы не стал", – утверждает Грабский.

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Что касается ресурсов и резервов врага, отмечает эксперт, оккупанты все же опоздали с объявлением очередной волны мобилизации в стране-агрессоре.

По словам Грабского, через один-два месяца оккупанты физически не будут иметь доступных резервов – и позволит ВСУ проводить определенные наступательные действия.

"Этот вопрос достаточно объективный и может быть реализован, в этом нет никаких сомнений", – подытожил Грабский.

Кто такой Сергей Грабский

Сергей Грабский – украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО уехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль НАТО "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

Военная помощь Запада Украине

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось девятое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины.

Одной из ключевых проблем, которая была решена на Рамштайн-9 - это вопрос материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Украины.

Ключевым вопросом стало увеличение странами НАТО производства снарядов, в том числе и на заводах бывшего Варшавского договора.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки планируют в течение 2 лет увеличить производство артиллерийских боеприпасов на 500% и дойти до уровня производства 90 тысяч снарядов ежемесячно.

Такое увеличение производство необходимо из-за необходимости помогать боеприпасами Украине для защиты от российских оккупантов.

Другие новости по теме:

ВСУ война России и Украины контрнаступление ВСУ Сергей Грабский
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