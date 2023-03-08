ВСУ для контрнаступления нужен миллион снарядов - Резников

Для контрнаступления ВСУ нужно около 1 млн боеприпасов для артиллерии, системы ПВО, боевые машины пехоты и как можно больше немецких танков Leopard. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Я буду обсуждать с моими партнерами, министрами обороны ЕС наши приоритеты. И опять, приоритет номер один − системы ПВО, а также амуниция, амуниция и еще раз амуниция. Поэтому я поддерживаю инициативу министра обороны Эстонии Ханно Певкура об 1 млн снарядов калибра 155-мм. Также БМП для "железного кулака", больше танков, как Leopard, и мы будем готовы к контрнаступлению", − заявил он.
Как говорит Резников, на миллион артиллерийских снарядов, вероятно, потребуется потратить около 4 млрд евро.
По словам министра обороны Украины, "время спасает жизнь", поэтому западным союзникам следует принимать решение о дополнительной помощи Украине как можно скорее.
Военная помощь запада Украине
Напомним, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось девятое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины.
Одной из ключевых проблем, которая была решена на Рамштайн-9 - это вопрос материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Украины.
Ключевым вопросом стало увеличение странами НАТО производства снарядов, в том числе и на заводах бывшего Варшавского договора.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки планируют в течение 2 лет увеличить производство артиллерийских боеприпасов на 500% и дойти до уровня производства 90 тысяч снарядов ежемесячно.
Такое увеличение производство необходимо из-за необходимости помогать боеприпасами Украине для защиты от российских оккупантов.
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