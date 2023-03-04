Резников просит у Евросоюза отправлять каждый месяц 250 тысяч снарядов - Financial Times

Как говорят журналисты, министр обороны Украины утверждает - ВСУ сейчас приходится использовать впятеро меньше снарядов из-за ограничения поставок.

Алексей Резников / фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Украина в лице министра обороны Алексея Резникова обратилась в Европейский союз с просьбой ежемесячно посылать для украинской армии не менее 250 тысяч снарядов для артиллерии ‒ для того, чтобы максимально снизить их нехватку в арсеналах. Об этом сообщает американское деловое издание Financial Times.

Журналисты ссылаются на копию письма от министра Резникова, в котором он говорит, что ВСУ сейчас в боях с русскими оккупантами приходится использовать впятеро меньше снарядов из-за ограничения поставок от западных союзников.

Министр сообщает, что артиллерия играет "решающую роль в устранении военного могущества противника".

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"Если бы мы не были ограничены количеством имеющихся в наличии артиллерийских снарядов, мы могли бы использовать полный боекомплект, а это 594 тыс. снарядов в месяц", ‒ сказал министр.

Военная помощь запада Украине

Напомним, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось девятое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины.

Одной из ключевых проблем, которая была решена на Рамштайн-9 - это вопрос материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Украины.

Ключевым вопросом стало увеличение странами НАТО производства снарядов, в том числе и на заводах бывшего Варшавского договора.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки планируют в течение 2 лет увеличить производство артиллерийских боеприпасов на 500% и дойти до уровня производства 90 тысяч снарядов ежемесячно.

Такое увеличение производство необходимо из-за необходимости помогать боеприпасами Украине для защиты от российских оккупантов.

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