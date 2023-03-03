Боеприпасы перебросят из ЕС: ВСУ передадут дефицитные снаряды — FT

В Евросоюзе есть 12 компаний, производящих 155-мм снаряды.

Украинским военным передадут боеприпасы из ЕС / 93-я ОМБр Холодный Яр

В течении ближайших нескольких недель Украина получит от стран Евросоюза необходимые на поле боя боеприпасы.

Страны ЕС дали согласие на поставку снарядов из своих запасов. Это стало возможным после того, как Брюссель предложил возместить им расходы, пишет британское издание Financial Times.

При этом речь идет о считанных неделях, а не о месяцах, рассказал неназванный европейский чиновник.

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"Я думаю, что это произойдет быстро, очень быстро", — цитирует его издание.

Что известно о военной помощи ЕС Украине

Ранее в ЕС пообещали провести "ускоренную процедуру прямых переговоров с рядом ключевых промышленных поставщиков в Европе".

Уточняется, что в Евросоюзе есть 12 компаний, производящих 155-мм снаряды, также их производит Королевство Норвегия.

Со ссылкой на анонимного европейского дипломата сообщается, что страны ЕС с трудом обеспечивают достаточный объем средств для поддержания темпов стрельбы Вооруженных сил Украины, поскольку их собственные запасы на исходе, а оборонная промышленность не имеет возможности быстро их восполнить.

Предложение дипломатической службы ЕС предполагает выделение €1 млрд из существующего фонда, используемого для возмещения расходов на закупку вооружений для Украины.

Напомним, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось девятое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины.

Одной из ключевых проблем, которая была решена на Рамштайн-9 - это вопрос материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Украины.

Ключевым вопросом стало увеличение странами НАТО производства снарядов, в том числе и на заводах бывшего Варшавского договора.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки планируют в течение 2 лет увеличить производство артиллерийских боеприпасов на 500% и дойти до уровня производства 90 тысяч снарядов ежемесячно.

Такое увеличение производство необходимо из-за необходимости помогать боеприпасами Украине для защиты от российских оккупантов,

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