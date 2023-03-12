Лишь в одной стране Путин может спрятаться от трибунала: это не Китай - российский оппозиционер

Российский диктатор после победы Украины в войне и потери власти не сможет найти покой в Беларуси, Иране или Китае.

Владимир Путин будет пытаться скрыться от трибунала в Северной Корее / Скриншот из видео

После того как Украина одержит окончательную победу в кровавой войне, президентское кресло под Владимиром Путиным развалится и он будет в панике пытаться скрыться от трибунала. Но спасение он не сможет найти в Иране, Беларуси или даже в Китае. Есть лишь одна страна, которая может спрятать диктатора. Об этом заявил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

Он убежден, что такой страной может стать лишь Северная Корея.

"Если путинский режим упадет, то для Путина не существует точки на планете, где он может спрятаться. Так называемый "Ноев ковчег" может быть актуален для кого-то из администрации Путина — фигур второго и третьего ряда. Что касается Путина никто и нигде его не скроет. Может, у Путина будет желание спрятаться в Северной Корее. Это — единственное государство, которое его не выдаст", — сказал Яковенко.

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Может ли Путин потерять власть в РФ

Ранее российский оппозиционный политик, депутат Государственной Думы Российской Федерации 1996-2000 годов Константин Боровой отмечал, что российское руководство находится в состоянии паники на фоне провалов в войне в Украине. По его словам, устоять путинскому режиму в ближайшее время будет крайне сложно.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что ситуация внутри РФ становится всё более напряженной. Такие конфликты, как противостояние Минобороны оккупантов с главарем ЧВК "Вагнера" Пригожиным становятся всё более явными. Путин прекратил быть гарантом неприкосновенности и безопасности для кремлевских "элит", РФ в ближайшие месяцы ожидает серьезное внутреннее противостояние.

Напомним, бывший руководитель Генштаба Британии, генерал Ричард Даннатт выразил мнение, что если силам обороны Украины удастся провести успешное контрнаступление, которое может состояться в конце весны – начале лета, оккупационные войска РФ могут развалиться и побежать. При таком сценарии развития событий российские генералы способны выгнать Путина из Кремля.

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