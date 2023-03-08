"Власть утекает из рук Путина": эксперт рассказал о панике в Кремле

По словам Константина Борового, устоять путинскому режиму в ближайшее время будет крайне сложно.

Руководство Кремля в панике из-за войны в Украине - Константин Боровой / Коллаж УНИАН, Telegram

Российское руководство находится в состоянии паники на фоне провалов в войне в Украине. Об этом в интервью Главреду рассказал российский оппозиционный политик, депутат Государственной Думы Российской Федерации 1996-2000 годов Константин Боровой.

"Паника присутствует. Она связана с тем, что власть утекает из рук Путина и его окружения, как песок сквозь пальцы. Понятно, что военные действия против Украины, перед этим чеченская война, грузинская, сирийская – это инструментарий для укрепления власти. Когда Украина противостоит варварской агрессии, это наносит удар по стабильности этой власти. И было бы странно, если бы они не паниковали по этому поводу", - отметил Боровой.

При этом российский предприниматель выразил сомнение в том, что панику "верхов" подхватят "низы". В то же время, по словам Борового, устоять путинскому режиму в ближайшее время будет крайне сложно.

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"Когда этот режим закончится – главный вопрос, который задают все эксперты. Он может закончится завтра. Одно неверное движение – и все посыплется. Сегодня 2023 год, Путин начал в 2000 году. 23 года – это больше, чем сталинский режим. При том, что Путин уже не молодой человек, это может закончиться завтра просто смертью диктатора или каким-то неосторожным действием, связанным с использованием неконвенционального оружия – об этом Путин сам все время говорит", - говорит Боровой.

И добавляет, что экономических оснований для существования российской империи тоже больше нет.

"К сожалению для Путина, миллиарды долларов, которые он продолжает получать от европейцев и американцев за нефть, газ стало трудно тратить на вооружения. Значительная их часть идет на пропаганду, потому что это, как оказалось, более эффективный инструмент, чем традиционное конвенциональное оружие", - сказал Боровой.

Ранее бывший руководитель Генштаба Британии, генерал Ричард Даннатт заявил, что в случае, если силам обороны Украины удастся провести успешное контрнаступление, которое может произойти в конце весны – начале лета, оккупационные войска России могут развалиться и побежать. При таком сценарии развития событий российские генералы способны выгнать Владимира Путина из Кремля.

Кроме того, российский оппозиционер Геннадий Гудков считает, что российский диктатор Владимир Путин боится, что потеря Крыма станет последней для него, как для президента РФ. Он чувствует свое бессилие, а в Кремле может назревать переворот.

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