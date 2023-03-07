Без Путина пирамида власти в РФ не выживет, России грозят распад и гражданские войны - Боровой

Инцидент в Брянской области - это тест на реакцию россиян и попытка Путина укрепить власть в РФ, считает российский предприниматель.

Путин пытается укрепить власть, но этим приближает распад России - Константин Боровой / Главред

Российский режим, несмотря на то, что Путин всеми силами пытается удержать власть, продолжает шатать. Так, россияне попытались сделать Украину виноватой в якобы вторжении в Брянскую область. Как выяснилось позднее, вину за инцидент взял на себя "Русский добровольческий корпус", которые вскоре организовал на территории России еще несколько инцидентов.

В интервью Главреду российский оппозиционный политик, депутат Государственной Думы Российской Федерации 1996-2000 годов Константин Боровой рассказал, сильно ли в России партизанское движение, почему появление РДК – опасный звонок для Путина, готовы ли элиты убрать Путина от власти и почему развал России на десятки государств неизбежен.

Константин Натанович, хотела бы обсудить с вами события в России нескольких последних дней. Начну с относительно свежего – ситуации с якобы борьбой с украинской ДРГ в Брянской области. С учетом того, что мнения на этот счет звучат разные, что, по-вашему, там произошло? Ведь с украинской стороны говорят, что никто туда не заходил, а Россия обвиняет Украину…

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Значительная часть граждан России решила объединиться в "Русский добровольческий корпус". Это – очень плохая новость для Путина. Потому что не исключено, что движение РДК по территории России встретит не только сопротивление, но и поддержку. Условия существования сегодняшней власти в России абсолютно неприемлемы для граждан – это и бедность, и репрессии, причем уже некоего сталинского уровня. Со стороны Кремля предпринимаются разные усилия для того, чтобы предвидеть или предотвратить развитие этой ситуации.

Кто такой Константин Боровой Константин Натанович Боровой (род. 30 июня 1948, Москва, РСФСР, СССР) — российский предприниматель и политик, депутат Государственной думы 2-го созыва (1996—2000), экс-председатель Партии экономической свободы (1992—2003), председатель политической партии "Западный выбор", пишет Википедия.

Известно, что и Кремль этим пользуется. Ведь сейчас там у власти спецслужбы. Их методология – провокация. То есть посмотреть, что будет, если это произойдет.

Потому это могла быть как провокация, так и ответная реакция на то, что добровольческий корпус, возможно, уже начал делать. В информационном пространстве он уже присутствует – выступают его представители, что очень волнует Кремль.

Со стороны это напоминает те методы, к которым прибегал Путин, когда только приходил к власти более 20 лет назад. Как вы считаете, как сейчас Путин может использовать этот инцидент - вообще, на руку ли ему то, что произошло?

Вы абсолютно правы. Технология Кремля для удержания власти – это запугивание граждан разного рода угрозами. Угроза сентября 1999 года – угроза терроризма, взрывы домов, которые чекисты сами и проводили. Начало второй чеченской войны, где небольшая группа боевиков, которые пришли на помощь селу в Дагестане, это "нападение на Россию".

Очень вероятно, что это попытка использовать эти события для запугивания граждан. Или, во всяком случае, проверить, как граждане РФ будут на это реагировать. Не думаю, что россияне очень сильно испугаются, когда услышат о том, что часть российских граждан пытается освободить их от этой власти. Это – одно из разочарований, которое ожидает Путина, это очевидно.

Тестирование общества – это технология спецслужб. По крайней мере, очевидно, что им интересно увидеть реакцию общества. Им кажется, что они подавили все возможные реакции. Но, тем не менее, этот корпус существует. И очень может быть, что в России еще остались свободолюбивые граждане, которым это понравится как активность части российских граждан.

Может ли Путин под предлогом борьбы с терроризмом объявить войну вместо нынешней "СВО" и всеобщую мобилизацию?

Многие из окружения призывают Путина начать полноценную, полномасштабную войну. Хотя бы документально, формально объявив ее. Фактически она уже ведется. Я не думаю, что ему [Путину] нужны серьезные поводы для того, чтобы это сделать. Пока это звучит как "спецоперация", у него есть возможность оправдываться хоть каким-то способом перед Западом, Китаем. Потому что никому не нравится преддверие Третьей мировой войны, на которое нацелен Путин.

Не думаю, что это [ситуация в Брянской области] будет использовано таким образом. Это, в первую очередь, тест для проверки того, как будут реагировать граждане России на такую возможность.

А на какую реакцию он рассчитывает? Ради чего этот тест делают, по-вашему? Что именно хотят увидеть?

Вы сказали точно, что в 1999 году это был испуг. Граждане начали прижиматься к власти, и Путин (до этого директор ФСБ, потом премьер-министр) в 2000 году получил невероятную поддержку в 70 процентов. Но тогда ему удалось напугать общество взрывами домов, ужасами второй чеченской войны. И, наверное, вы знаете, что часть демократической общественности поддержала Путина. Почти вся, были сумасшедшие, Боровой и Новодворская, которые говорили, что чекист морочит голову. Как, кстати говоря, в начале грузинской войны, ведь тогда тоже была провокация. Цхинвали, сообщения по всем средствам массовой информации о том, что "Саакашвили бомбит Цхинвали". Тысяча смертей, тысяча жертв. Известная вам журналистка (речь идет о Тине Канделаки, которая в 2008 году публично выступила против Михаила Саакашвили и поддержала действия РФ в Грузии. - Главред) делает заявление, мол, давайте объединимся вокруг Путина. Человек демократических взглядов, Борис Немцов, первое заявление которого было очень неосторожным, о поддержке Путина. Тогда мы организовали прямой мост с домом правительства в Тбилиси и начали рассказывать сначала журналистам о том, что на происходит на самом деле.

Одна и та же схема. Это удивительно, но их [руководство РФ] так воспитывали. Начинается дезинформация – сначала провокация, потом пропагандистская кампания. А после этого некие действия, усиливающие и пропагандистскую кампанию, и провокацию.

Вы ранее сказали, что окружение Путина призывает его начать формально войну. Не могли бы вы разъяснить, почему окружение Путина на этом так настаивает, и что фактически может измениться внутри России после объявления войны?

Это – проявление лояльности, в первую очередь. Значительная часть окружения Путина таким образом демонстрирует ему приверженность.

Сегодняшнее состояние войны очень выгодно многим. Это финансирование дополнительно очень большой пропагандистской кампании и самого разного типа проектов, связанных с войной. Например, ЧВК "Вагнер", многие региональные проекты, которые возникли, также очень "жирно" финансируются. "Кому война, кому мать родна" – это все известно. Сегодня это проявляется точно так же – часть депутатов Госдумы РФ из регионов призывают к интенсификации военных действий, хорошо понимая, что Путин делает все возможное, но у него ничего не получается. Это используется в пропагандистской кампании – намек на то, что Путин может еще что-то сделать, что-то более страшное, чтобы победить. Во всяком случае, надежда на победу, как говорит Марго Симоньян: "Мы еще не начали воевать".

Пропаганда – это один из инструментов войны, очень эффективный и сильнодействующий.

Кстати, если говорить о пропаганде и том, к чему она движется. Остались ли у Путина какие-либо рычаги для того, чтобы интенсифицировать боевые действия и перевернуть ситуацию в свою пользу?

Это все-таки разные вещи. Основной инструмент в боевых действиях – это оружие для интенсификации боевых действий. И еще пропагандистская кампания для Запада, которая сегодня довольно эффективна. Эта кампания привела к тому, что передача оружия Украине очень сильно тормозится благодаря запугиванию Запада третьей мировой войной, ядерной войной. Очень активно сегодня пропаганда действует против эмиграции. Я даже делал об этом специальное заявление касаемо того, что гражданам России, находящимся в эмиграции надо понимать, что там очень много и очень активно продвигаются проекты антидемократические. Все то же самое, что было после революции, когда ГПУ и НКВД были очень активны в эмиграции. И раскалывало это движение советские спецслужбы. Сегодня несколько несколько очень дорогих проектов действуют в странах Балтии. В Европе и Украине, к сожалению, тоже.

А о чем идет речь - не могли бы вы привести пример?

Я не хочу показывать пальцем, это все-таки результат экспертизы, которую должны проводить спецслужбы, понимающие, что под видом эмигрантских демократических проектов продвигается нечто другое. Самые крупные проекты продвигаются через сторонников Навального. Это имеет форму антипутинской оппозиции, но по существу задачи, которые они решают – это задачи Кремля: отвлечение внимания, раскол. Много усилий тратят на раскол внутри Украины. Тут уже я не имею права показывать пальцем, но, наверное, вы знаете, что есть ресурсы, которые продолжают бороться с президентом Зеленским и с некоторыми антироссийскими установками.

То, что меня волнует – это продолжающаяся деятельность агентурной сети российских спецслужб. Зеленский, точнее государство в целом, борется против агентурной сети в армии, спецслужбах и госуправлении, но пропагандистская часть противостояния Украине продолжается и на этом уровне.

Давайте все-таки вернемся к инциденту в Брянской области. После этого Путин перенес визит на Кавказ и откладывал Совбез. Может ли это свидетельствовать о панике внутри руководства РФ?

Паника всегда существует в последнее время, потому что война неуспешна. Украина очень эффективно противостоит российской варварской агрессии, и даже если это в чистом виде провокация (хотя нельзя исключать действительно деятельности РДК), это опасная ситуация. В свое время, почти в самом начале войны несколько проектов, имитирующих оппозицию, были остановлены окружением Путина именно потому, что это было состояние войны.

Это больше вопрос к спецслужбам Украины, России, и США о том, насколько реалистичны действия этого корпуса и действительно ли это действия корпуса. Я этого не знаю.

Вот эта паника, которая, как вы говорите, присутствует в российском руководстве, может ли она "пойти в массы"? И как скоро это может произойти?

Паника присутствует, она связана с тем, что власть утекает из рук Путина и его окружения, как песок сквозь пальцы. Понятно, что военные действия против Украины, перед этим чеченская война, грузинская, сирийская – это инструментарий для укрепления власти. Когда Украина противостоит варварской агрессии, это наносит удар по стабильности этой власти. И было бы странно, если бы они не паниковали по этому поводу. Переход в массы происходит давно – сегодня я продолжаю наблюдать за пропагандистской кампанией, которая интенсифицируется. Используются новые инструменты посредством религиозных организаций, и если раньше это была просто поддержка власти, то теперь это такой же инструмент пропаганды, как фабрики троллей при спецслужбах. То есть точно такие же инструменты созданы при РПЦ и не только. Все возможные инструменты задействованы и очень хорошо финансируются.

К сожалению для Путина, миллиарды долларов, которые он продолжает получать от европейцев и американцев за нефть, газ стало трудно тратить на вооружения. Значительная их часть идет на пропаганду, потому что это, как оказалось, более эффективный инструмент, чем традиционное конвенциональное оружие.

Кроме Брянска, в России сейчас вовсю обсуждают историю с беспилотниками, или НЛО, которые наносят удары по объектам в РФ. Могут ли эти события повлиять на внутреннюю ситуацию в РФ и подтолкнуть общество к протестам?

Российское общество – это наследник советских традиций. Это такое явление, которое называется "хомо советикус" (человек советский). У него очень специфический способ мышления. Но пропаганда сегодня очень эффективно использует установки, которые заложены в сознание советских людей, особенно старшему поколению. Но, как оказалось, они легко передаются и среднему, и младшему поколению. И было время, когда она была эффективна в Украине, хотя последние годы существенно изменили сознание украинцев. Установка на НЛО - это оттуда, из прошлого, из советских установок. Российская пропагандистская кампания сложно устроена и эффективно использует эту информацию для решения собственных задач. Надо чуть активнее действовать с украинской стороны и со стороны эмиграции, потому что граждане РФ через разные каналы прислушиваются к их мнению.

То есть ни о какой гражданской войне или революции в России в ближайшее время говорить не приходится, я правильно вас поняла?

Нет никаких признаков гражданской войны, социального напряжения внутри регионов. Такое напряжение есть с национальными регионами – вы, наверное, слышали заявления, а в Европарламенте были слушания и выступления о свободе части национальных регионов. Они борются за свободу, хотят этой свободы. Еще в 1991, 1993, 1995 годах многие национальные регионы заявляли о возможности независимости. В 1993 году была сформулирована конституция России как федеративного государства – государства, в котором регионы относительно независимы. И многие регионы, действуя в рамках конституции делали такие заявления [о независимости от Москвы], но федеральная власть начала "обучающий процесс" с помощью первой чеченской войны. C одной стороны, Ельцин говорил: "Берите свободы сколько хотите", а с другой стороны, эта свобода подавлялась варварским путем. Эта война была начата в 1994-м, а закончена в 1997 году подписанием Хасавюртовского соглашения, но еще долго отголоски этой войны присутствовали. И главное, отголоски противостояния с национальными регионами.

А сейчас, при нынешних условиях и поражениях, которые происходят во время войны, могут ли произойти события, которые станут катализатором для развала, революции или чего-то подобного?

Процесс дезинтеграции России как империи заложен в самом принципе организации государства.

Империи в современном мире не выживают. Прежде всего, не выживают экономически, это – очень неэффективный способ управления государством. Кроме того, они политически, психологически, морально не выживают.

Империи – это всегда подавление свободолюбия, независимости регионов. В 1991 году начался распад огромной советской империи. Сейчас огромный кусок этой империи, Россия, стала моделью, повторяющей СССР. И она, безусловно, будет распадаться и продолжится распад, начатый еще тогда, в 1991-м. Это вопрос времени.

Федеральный центр (Москва-Путин-Кремль) делают все возможное для того, чтобы предотвратить этот распад. Но это исторически заложено в самой структуре этого имперского государства. Они используют для этого разные инструменты. В начале правления Путина – в конце эпохи Ельцина был демократический, потом – мягкая автократия, или как это называли Павловский и Сурков "управляемая демократия". Сейчас пробуют модель жесткого авторитарного управления. Такой сталинский тип управления государством: действующие спецслужбы, сроки наказания тоже почти сталинские. Тогда это было 10, 15 и 25 лет. 10 лет – это уже тот срок, который очень часто используют суды.

Но это начнет действовать так же, как и с Советским Союзом. Попытка еще больше укрепить власть в СССР, предпринятая Крючковым и всеми остальными в 1991 году привела к распаду. О сегодняшних попытках укрепить власть, начав войну с Украиной, не сказал только ленивый эксперт. Это – повод для дезинтеграции или главная причина, которая приведет к дезинтеграции России тем или иным способом. Причем чем больше они [руководство РФ] сегодня делают для укрепления власти, тем сильнее они приближают этот момент. Все эти репрессии против молодежи, студентов, которые получают десятилетние сроки заключения. Это – провоцирование конфликта власти с обществом, эмиграции.

В таком случае насколько у Путина еще сохраняется запас прочности?

Моя специальность сейчас – это исследование пропагандистской кампании. Измеряя температуру этой кампании я могу сказать, что она приняла максимально истерические формы. Это уже пропагандистская кампания, в которой в полной мере используются инструменты абсурда. Это – признак того, что даже в пропагандистской кампании у них давно закончились способы воздействия на общество. Уже абсурд стал главным инструментом, хотя это еще открытие Геббельса и Гитлера, которые говорили, что абсурдные установки легче внедряются в сознание масс. Все так, как было в конце нацистского режима.

Это не значит, что завтра все рухнет.

Россия - это же огромный концлагерь, в котором люди привыкли жить, и в котором им, как это ни странно, уютно. Они не привыкли жить в свободном, открытом обществе. Потому это может продлиться очень долго.

Речь идет о нескольких годах, десятилетиях – по вашим ощущениям, насколько может растянуться этот процесс?

Когда этот режим закончится – главный вопрос, который задают все эксперты. Он может закончится завтра. Одно неверное движение – и все посыплется. Сегодня 2023 год, Путин начал в 2000 году. 23 года – это больше, чем сталинский режим. При том, что Путин уже не молодой человек, это может закончиться завтра просто смертью диктатора. Это может закончится и каким-то неосторожным действием, связанным с использованием неконвенционального оружия – об этом Путин сам все время говорит. И тогда это уже будет проблемой не только Украины. Хоть это и сейчас проблема не только Украины, но, все-таки, коллективный Запад старается действовать осторожно, предполагая, что Путина не стоит провоцировать.

Это может закончится и через год. Экономических оснований для существования российской империи больше нет – экономика не работает, бизнес, который создает 50 процентов госбюджета, в России больше нет. Госкорпорации неэффективны, существует безумная коррупция, происходит вывод огромных финансовых ресурсов из РФ. Но тем не менее это может продлиться очень долго.

Они [власти РФ] не против, чтобы количество граждан в России сокращалось, и потому не закрывают границы. В свое время похожей тактики придерживались большевики. По-моему, до 1932 года были открыты границы, пока, наконец, они очень резко не закрылись, а репрессии внутри советской России усилились.

Вы несколько раз в течение разговора, когда мы с вами обсуждали инцидент в Брянской области, говорили о "Русском добровольческом корпусе". Вообще насколько в России сейчас сильно партизанское движение – есть ли оно как таковое? Ведь есть информация, что помимо РДК есть еще несколько подобных организаций. Насколько они распространены в России, и насколько это опасно для режима?

Это опасно для режима, но в основном, как это и принято в России, носит характер индивидуального террора – известны несколько случаев, когда люди со взрывчаткой заходили в здание ФСБ. Это не может принять массовый характер, потому что финансирование спецслужб и расширение эффективности влияния спецслужб внутри России очень растет. И каждый такой случай исследуют.

Много профилактики применяется – школьников, которые высказываются против войны, начинают преследовать, как и их родителей. Не говоря уже о взрослых. Это очень похоже на ситуацию в Советском Союзе, где нужно было не только поддерживать советскую власть – выступать в ее поддержку, участвовать в институте марксизма и ленинизма было обязанностью всех людей на профсоюзных собраниях. Как и слушать лекции советских пропагандистов, а также самим участвовать в пропаганде. Такая ступенчатая система, когда после прослушивания пропагандиста необходимо было проводить пропагандистские разъяснительные лекции в коллективах.

Все это сейчас потихонечку восстанавливается и в России. Это не значит, что люди этому верят – значительная часть очень скептически и в советские времена относились к этим пропагандистским установкам. Но это работает на ту часть общества, которая не мыслит и составляла костяк "хомо советикус".

Поскольку в Украине сейчас активно обсуждается вопрос деоккупации Крыма. Может ли потеря контроля над Крымом стать причиной для колебаний в российском обществе и перестановок в российской власти?

Да, конечно. Любой процесс может быть причиной противостояния. Постоянно происходит конкуренция разных групп в окружении президента. Вы видели эти резкие заявления Пригожина против министра обороны или заявления и действия военных против спецслужб в разной форме. Этот бульон кипит, и эти противостояния могут вызвать сложные внутренние процессы. Пока Путину удается с помощью инструментария сдерживания и противовеса удерживать власть и свое окружение от серьезных конфликтов. Он отодвигает тех, кто слишком усиливается, ослабляет их и начинает усиливать тех, кто слишком слабеет. Сегодня это сложная основная работа Путина, в некотором роде и Сечина.

Если говорить об устройстве российских элит, то рассматривают ли они возможность замены Путина при определенных условиях – например, если тот допустит ошибку, которая для них будет разрушительна?

Последний раз это рассматривалось (и это было видно), когда происходил рост протестного движения. Когда предприниматели выходили на улицу, менеджеры предприятий малых, средних и даже крупных, участвовали в протестном движении. Но довольно эффективно, с помощью большого числа провокаторов в оппозиции удалось этот процесс заморозить. Митинги в 2011-2012 году на 100-200 тысяч превратились сначала в протестные акции на 50 тысяч, потом 15 тысяч. А потом за всякий протест (и это демонстрировала власть на примере разрозненных молодых активистов, которых призывал выходить на улицу Навальный) показательно избивали, сажали, исключали из институтов. То есть демонстрировали, что любой протест будет подавлен. Мы должны "благодарить" власть РФ за то, что она ликвидировала всякую оппозицию. Как и тех, кто ей помогал, к сожалению.

А рассматривается ли вопрос поиска преемника Путина – прорабатывается ли такой сценарий на случай его смерти либо еще при каких-либо условиях? Ведь, как вы сказали, он уже немолодой…

Не выживает эта пирамида. Мы с вами уже рассмотрели, как она становится устойчивой – это сдержки и противовесы Путина. Попытка сменить вершину пирамиды – просто сдерживающий элемент, который приводит к ее распаду. Она больше напоминает песочную пирамиду, в которой все, кроме вершины, находится в динамическом равновесии. Попытка назначить преемника приводит к распаду.

В свое время попытки уже были – Сергей Иванов (экс-руководитель администрации президента РФ, давний соратник Путина. - Главред) считал себя преемником, что очень печально для него закончилось. Было несколько преемников, каждый из которых был отстранен от власти и отодвинут от трона. Путин не допускает такой возможности. И его окружение, кстати говоря, тоже, потому что для них эта динамическая стабильность очень важна. Ближайшее окружение благодаря ей просто зарабатывает огромные деньги. Не только коррупционными схемами, но и обычными бизнес-схемами – они инвестируют огромные ресурсы. Сегодня на Западе заморожены 350 миллиардов долларов. Но совершенно очевидно, что объем ресурсов, который был перекачан на Запад, измеряется в полтора-два триллиона долларов. Они размещены на рынке недвижимости, на рынке крупных компаний.

Так что преемник никому не нужен. Всех устраивает дурная стабильность – семьи почти всего окружения на Западе, при том, что делаются заявления о борьбе Запада с олигархами. Борьба идет не с теми, кто является олигархами и ближайшим окружением, а в основном с предпринимателями из 90-х годов. Потому что они на виду, их бизнес прозрачен, эффективен. Тогда как все ближайшие друзья Путина из кооператива "Озеро", владельцев сотен миллиардов долларов собственности даже не трогают. Более того, они получают гражданство разных государств – Финляндии, Франции, Германии, Швейцарии. Их тоже видят, но с ними никто не борется. Это довольно циничная позиция, как было с нефтью и газом. Оно, конечно, финансирование Путина, но уж больно выгодное - дешевые нефть и газ. Призывы к Индии о сокращении покупок российской нефти привели к тому, что индийское руководство даже делало заявление о том, что они бедная страна и не могут отказаться от дешевой нефти и газа. Они не могут вступить в борьбу с Путиным.

Что будет с самим Путиным после проигрыша в войне?

Я бы хотел, чтобы это был международный трибунал. Потому что важно, также как это было после победы над нацизмом, разобрать все это по косточкам. Очень важно воздействовать на общество – после Нюрнбергского трибунала в Германии прошло 300 тысяч судов над конкретными исполнителями, пропагандистами. Это был процесс, который длился десятилетиями – очищение общества от ядовитых корней нацизма, военщины, агрессивности.

Я считаю, что эти суды должны произойти, но сегодняшняя почти официальная позиция администрации Белого дома в том, что не нужно говорить о трибунале. Потому что это может создать опасную ситуацию для европейских стран. Это может усилить агрессивность этого режима. И насколько я понимаю, если некоторое время назад руководство Украины говорило о трибунале, не только о гаагском суде, то сейчас под воздействием этой идеи не раздражать Путина эти разговоры прекратились. Это очень печально, потому что даже сегодня не так опасен сам Путин, как его окружение и состояние общества.

Если сегодня Путин умирает и возникает какая-то модель свободных выборов, то общество РФ выберет точно такого же Путина – агрессивного, опасного для мира.

Кто, кстати, может быть следующим Путиным? Есть ли в России такие персонажи, которые могут сойти на эту роль?

У нас перед глазами ситуация 1953 года после смерти Сталина. Главный его преемник, Лаврентий Берия, был почти сразу расстрелян бывшим окружением Сталина. Тогда началась очень сильная борьба – сначала это Каганович, Маленков, Хрущев. Потом Хрущев начал бороться с ними, возникла антипартийная группа и их отстранение от власти. ХХ съезд, где Хрущев открыто заявил о преступлениях Сталина и сам был через 6 лет отстранен Брежневым. То есть это переходной процесс длительностью в несколько десятилетий.

Что-то такое будет происходить и в России. Говорить о точном преемнике – значит говорить о первой жертве этого процесса.

Если говорить об окончании войны, каким вы его видите – как в будущем будут выглядеть отношения Украины и России?

Я думаю, что Россия перестанет существовать как единое государство. Эти автономные процессы дезинтеграции принимают все более реалистичный характер. Речь пойдет о десятке новых государств, которые будут образованы на территории России. Часть из них будет демократическими, часть – имперскими, националистическими. Уже примерно ясно, что на юге, где доминируют такие имперские настроения, могут возникнуть государства, которые себя назовут "российскими империями". Будем надеяться, что у них не будет ядерного оружия, чтобы доказывать всему остальному миру свое имперство. Будет много национальных государств – Ингушетия, Чеченская республика, Дагестан будут претендентами на создание нескольких государств.

На Дальнем Востоке тоже может возникнуть независимое государство. В свое время довольно эффективные разговоры шли о создании Уральской демократической республики. Тогда был губернатором Россель, они не хотели кормить коммунистические регионы. Кстати, очень много коммунистических регионов, в которых доминируют этатистские настроения. Они, безусловно, начнут пытаться строить коммунизм. Поскольку это не будет получаться, они будут пытаться бороться со своим окружением, с другими регионами. Возможно, это будет причиной конфликтов и гражданских войн. Это – проблема, которую придется решать не только гражданам России, но и окружению РФ – Китаю, Японии, США, европейским государствам. Начнется очень сложный переходный процесс, который займет несколько десятилетий, если не столетие.

Хотела уточнить – Украина, по-вашему, вернет себе все свои территории до границ 1991 года?

В этом нет сомнений. Потому что нападение на Крым, агрессивная имперская политика – это проявление желания удерживания власти спецслужбами. Если возникнет несколько нормальных государств, даже имперских или коммунистических, то я очень надеюсь, что у них не будет сил и ресурсов проводить такую политику. Раздробленность ресурсов между разными государствами – это более важная вещь, чем раздробленность вооружений. Даже ядерного оружия. Кстати говоря, это серьезная проблема, ее нужно будет, как при распаде СССР, быстро и эффективно решать, чтобы ядерное оружие не стало предметом рыночной торговли. Сегодня Кремль много делает для распространения ракетных технологий ядерного оружия – мы видим это на примере Ирана, Северной Кореи, в которой вдруг после десятилетий неудач, когда ракеты падали даже на территорию России, происходит успешное развитие этих технологий.

Как скоро Украина может вернуть себе территории? Разделяете ли вы прогнозы украинского руководства о том, что это может произойти в этом году?

Мы на это очень надеемся. Откусывание территорий от Украины – это искусственный процесс. То, что было в Крыму, было провокацией – маленькая политическая группа, опираясь на пенсионеров с отсталым мышлением. Среди тех, кто поддерживал автономию Крыма, не было крымских татар. А на востоке Украины автобусами с территории России завозились протестующие, которые с оружием в руках захватывали здания и начинали бандитскую деятельность.

Восстановление нормальной жизни в Украине, на востоке, в Крыму – это то, в чем заинтересованы украинцы. В меньшей степени, конечно, приехавшие на территорию Крыма сотрудники российских спецслужб, которые получили собственность по фиктивным документам прямо на берегу Черного моря. Или кадыровцы, которые очень активны в Крыму. Но нормальные граждане не заинтересованы в этом бандитизме.

А Запад заинтересован в том, чтобы помочь Украине восстановить нормальную жизнь в Крыму и на Донбассе на данном этапе?

Запад не заинтересован во вмешательстве во внутренние проблемы Украины. Ему не нравится нестабильность в любой форме. И особенно рассчитывать на Запад Украине не стоит. По-моему, мы могли в этом убедиться много раз, когда Запад поддерживал "Минские соглашения", которые по существу были соглашениями по фиксации статус-кво – оккупации части территорий Украины.

Что ждет Украину после войны в случае победы?

Очень тяжелый процесс восстановления. Долгий. Опять же, рассчитывать на безграничную помощь Запада не стоит – помощь будет оказана, но в основном она будет исходить от самих граждан Украины.

Восстановление государственности – очень тяжелый процесс, в нем будут участвовать спецслужбы и агентурные сети, созданные РФ. Я считаю это опасным явлением, с ним надо было бороться Зеленскому или Порошенко сразу после выборов. Этой борьбы не было, а это значит, что влияние опасной части имперской России останется. И с этим Украине тоже придется бороться. Или смириться, и повторить дурной путь соседства с имперской Россией.

Украина, я надеюсь, будет демократическим европейским государством. И большинство населения не будет, как это было в прошлом, голосовать против НАТО и европейского пути Украины. Украина очень изменилась в лучшую сторону. Благодаря варварству российской армии появилось какое-то понимание системы демократических ценностей. И я думаю, что это очень ценный опыт, который украинцы используют.