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"Путин клянчит у Украины почетную ничью": он потерял контроль и уже имеет другую цель – Пионтковский

10 марта 2023, 13:36
У диктатора РФ теперь началась другая борьба – за свою жизнь. Чтобы остаться у власти, он пытается затянуть войну или выйти на ничью.
Владимир Путин, Андрей Пионтковский
Путин потерял контроль и имеет уже другую цель в войне, считает Пионтковский/ скрин

Российский диктатор Владимир Путин потерял контроль над происходящим у него под носом. Сейчас он хочет затянуть войну против Украины, чтобы не потерять власть в РФ и удержаться на президентском кресле.

Такое мнение высказал российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Freedom". Он отмечает, что Путину не выгодно сейчас открыто объявить Украине войну вместо так называемой "спецоперации", как в РФ называют полномасштабное вторжение. Ведь тогда придется ставить экономику России на военные рельсы.

Пионтковский проанализировал послание Путина Федеральному собранию РФ и обратил внимание, что российский диктатор, очевидно, сейчас заинтересован в рутинизации войны.

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"Его ужасная фраза относительно того, что Россия повышает материнский капитал, а также решение всем участникам "СВО" раз в полгода предоставлять двухнедельный отпуск, указывают на то, что в его представлении будет обыденная война, которая будет тянуться несколько лет. Такая война может спасти власть Путина, потому что в ней не будет ни победы, ни поражения. А Путин может остаться у власти", – отмечает Пионтковский.

По словам российского оппозиционера, рутинизация войны стала новой идеологической задачей диктатора РФ, и именно поэтому он избегает объявления мобилизации.

Кто такой Андрей Пионтковский

Андрей Пионтковский (род. 30 июня 1940, Москва) – российский политолог, публицист; математик, кандидат физико-математических наук. Активный критик Путина и политики России, исследователь властного бандитизма, путинизма и рашизма, опубликовал много статей и монографий по этой теме.

С 2019 года дает интервью различным украинским СМИ, демонстрируя глубокую осведомленность в мировой политике и внутренней политике России. Пионтковский выступает критиком, комментирует и анализирует международную политику и политику РФ, указывая на ошибки и дает предположения, делится наблюдениями.

Из-за преследования в РФ живет в Вашингтоне, США, пишет Википедия.

Также Пионтковский обратил внимание, что так называемые "посредники" пытаются заставить Украину согласиться на прекращение огня и уступить часть своих территорий. Эксперт подчеркивает: Путин уже понял, что проиграл войну против Украины и сейчас у него новая борьба – за свою жизнь.

"Ему надо избежать прямого поражения. Путин молит Украину и Запад дать ему возможность почетной ничьей, чтобы он мог подать ее своему глубинному народу как свое достижение и причину для того, чтобы оставаться у власти", – отмечает российский оппозиционер.

Также он отмечает, что "Путин теряет контроль над происходящим у него под носом". Подтверждением этого являются взрывы, дроны и события в Брянской области.

Может ли Путин потерять власть в РФ

Ранее российский оппозиционный политик, депутат Государственной Думы Российской Федерации 1996-2000 годов Константин Боровой отмечал, что российское руководство находится в состоянии паники на фоне провалов в войне в Украине. По его словам, устоять путинскому режиму в ближайшее время будет крайне сложно.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что ситуация внутри РФ становится всё более напряженной. Такие конфликты, как противостояние Минобороны оккупантов с главарем ЧВК "Вагнера" Пригожиным становятся всё более явными. Путин прекратил быть гарантом неприкосновенности и безопасности для кремлевских "элит", РФ в ближайшие месяцы ожидает серьезное внутреннее противостояние.

Напомним, бывший руководитель Генштаба Британии, генерал Ричард Даннатт выразил мнение, что если силам обороны Украины удастся провести успешное контрнаступление, которое может состояться в конце весны – начале лета, оккупационные войска РФ могут развалиться и побежать. При таком сценарии развития событий российские генералы способны выгнать Путина из Кремля.

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