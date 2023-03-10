В Грузии парламент "убил" законопроект об "иноагентах", который вызвал массовые протесты

Депутаты вынесли скандальный проект закона на голосование во втором чтении, во время которого не поддержали его.

Парламент Грузии "убил" скандальный законопроект об "иноагентах"/ "Спутник. Грузия", Википедия

Парламент Грузии в пятницу, 10 марта, отклонил во втором чтении законопроект об "иноагентах", который вызвал массовые протесты.

Грузинские депутаты собрались на заседание и вынесли на голосование во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". 35 депутатов проголосовали против него, и только один – за. Всего на сессии присутствовали 112 депутатов. Об этом сообщает грузинский "Первый канал".

Эта процедура означает, что законопроект будет снят с рассмотрения.

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Заседание провели, несмотря на то, что парламент должен был не работать в течение недели из-за повреждений в результате протестов. Законопроект вынесли на голосование во втором чтении без обсуждения.

Тем временем участники митинга, которые присутствовали возле здания грузинского парламента, встретили эту новость аплодисментами.

Протесты в Грузии из-за законопроекта об "иноагентах"

Напомним, 7 марта в Грузии вспыхнули массовые протесты из-за принятия парламентом в первом чтении скандального законопроекта об "иноагентах".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала массовые протесты в Тбилиси против законопроекта об "иноагентах". Она заверила, что наложит вето на инициативу.

Протесты продолжались несколько дней, демонстрантов пытались разогнать насильственным путем. После этого власти заявили, что "отзывают" скандальный законопроект.

Однако эксперты начали настаивать, что согласно процедуре невозможно просто "отклонить" проект закона, который был принят в первом чтении – возможно лишь отклонение время голосования во втором чтении. После этого в партии власти пообещали, что проведут соответствующую процедуру в парламенте.

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