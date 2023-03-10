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Всеобщая мобилизация: адвокат пояснил, при каких условиях студентов будут призывать в ВСУ

10 марта 2023, 11:49
Студенты имеют право на отсрочку от призыва, но при определенных условиях студентов могут мобилизовать, рассказал адвокат Андрей Новак.
Мобилизация, студенты
При каких условиях студентов будут призывать в ВСУ: комментарий адвоката / коллаж фото УНИАН и Генштаб ВСУ

В Украине студенты имеют право на отсрочку от мобилизации, а призывать их в ряды ВСУ можно только в редких случаях. Об этом рассказал известный адвокат Андрей Новак в интервью порталу ТСН.

"Студенты могут быть мобилизованы только по собственному желанию. Есть прямая норма, что они имеют право на отсрочку. Если они этим правом воспользуются – ок. Не воспользуются, не скажут о праве на отсрочку – их мобилизуют. Это касается студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантуры. Это касается учеников и студентов заведений профессионального технического образования", — рассказал он.

Основное условие, говорит Новак, предоставления отсрочки студентам – они должны быть либо дневной, либо дуальной формы обучения, но ни в коем случае не заочной.

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Новак также предупредил ‒ на время, когда студент уже закончил бакалавриат, но еще не поступил, права на отсрочку он лишается.

Как говорит адвокат, вузы имеют право требовать от студентов военно-учетные документы с актуальными данными, поскольку это прямое требование правил ведения воинского учета в Украине.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации.

Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней.

Позднее законопроекты №№ 8189 и 8190 зарегистрированы в украинском парламенте. Согласно этим документам, военное положение и мобилизация в Украине будут продлены фактически до конца зимы.

7 февраля Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней. В поддержку законопроекта о военном положении проголосовало 348 нардепов.

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