Всеобщая мобилизация: адвокат пояснил, при каких условиях студентов будут призывать в ВСУ

В Украине студенты имеют право на отсрочку от мобилизации, а призывать их в ряды ВСУ можно только в редких случаях. Об этом рассказал известный адвокат Андрей Новак в интервью порталу ТСН.
"Студенты могут быть мобилизованы только по собственному желанию. Есть прямая норма, что они имеют право на отсрочку. Если они этим правом воспользуются – ок. Не воспользуются, не скажут о праве на отсрочку – их мобилизуют. Это касается студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантуры. Это касается учеников и студентов заведений профессионального технического образования", — рассказал он.
Основное условие, говорит Новак, предоставления отсрочки студентам – они должны быть либо дневной, либо дуальной формы обучения, но ни в коем случае не заочной.
Новак также предупредил ‒ на время, когда студент уже закончил бакалавриат, но еще не поступил, права на отсрочку он лишается.
Как говорит адвокат, вузы имеют право требовать от студентов военно-учетные документы с актуальными данными, поскольку это прямое требование правил ведения воинского учета в Украине.
Мобилизация в Украине
Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации.
Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.
Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.
8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней.
Позднее законопроекты №№ 8189 и 8190 зарегистрированы в украинском парламенте. Согласно этим документам, военное положение и мобилизация в Украине будут продлены фактически до конца зимы.
7 февраля Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней. В поддержку законопроекта о военном положении проголосовало 348 нардепов.
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