Есть определенный перечень болезней, которые дают гражданам право на отсрочку от призыва в украинскую армию. И он определяется нормативным документам.

Мобилизация в ВСУ: с какими болезнями наверняка не призовут в армию / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

В украинском законодательстве четко прописан ряд диагнозов, с которыми человека не признают даже ограниченно пригодным к службе в рядах ВСУ. Основные сведения содержатся в приказе "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

К таким заболеваниям, в частности, относятся:

Инфекционные и паразитарные болезни – активный туберкулез легких с выделением микобактерий и (или) при наличии распада легочной ткани; активный, прогрессирующий туберкулез других органов внелегочной локализации; тяжелые формы вирусных гепатитов; болезни, обусловленные ВИЧ;

Онкологические заболевания – прогрессирующие злокачественные опухоли, доброкачественные новообразования со значительными нарушениями функций;

Болезни крови и кровеносной системы − быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций – анемии, нарушение свертывания крови, пурпура (идиопатическая, тромбоцитопеническая), геморрагические состояния; другие болезни крови и кроветворных органов (агранулоцитоз, болезни селезенки); некоторые нарушения с привлечением иммунного механизма;

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушение обмена веществ со значительными нарушениями функций – болезни щитовидной железы; сахарный диабет и другие нарушения регуляции глюкозы; нарушение других эндокринных желез; нарушение обмена веществ;

Резко выраженные стойкие расстройства психики и поведения – шизофрения, деменция, расстройства психики и в результате употребления алкоголя и наркотиков, аффективные расстройства, расстройства личности и поведения, глубокая и тяжелая умственная отсталость;

Прогрессирующие заболевания центральной нервной системы – острая форма энцефалита, миелита, менингита, энцефаломиелита, внутричерепный или внутрипозвоночный абсцесс, системная атрофия, дегенеративные патологии, церебральная форма паралича, паралитический синдром, болезнь Паркинсона, миопатия, дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, люмбаго, эпилепсия;

Болезни органов зрения – анатомические дефекты век, орбит или глазной конъюнктивы, сопровождающиеся выраженным нарушением двигательных или зрительных функций на обоих глазах; катаракта; глаукома; отслоение и разрыв сетчатки на обоих глазах;

Заболевание органов слуха – полная глухота на оба уха или глухонемота, которая имеет ярко выраженные вестибулярно-вегетативные нарушения, сопровождающиеся возникновением симптомов болезни Меньера;

Патологии мочеполовой системы — тяжелый нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии, почечная недостаточность, гидронефроз, пиелонефрит;

Заболевание системы кровообращения – сердечная недостаточность II-Б-III стадии; гипертоническая болезнь III стадии; другие значительные нарушения кровообращения;

Болезни дыхательной системы – хроническая форма бронхита и пневмонии, ХОБЛ или тяжелая форма бронхиальной астмы;

Заболевания органов пищеварения – болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций; тяжелые болезни печени и желчного пузыря; челюстно-лицевые аномалии (за исключением врожденных), в том числе и аномалии прикуса, сопровождающиеся нарушением дыхания, обоняния, а также глотательной, речевой и жевательной функции;

Болезни кожи и подкожной клетчатки – диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова, пузырчатка обычная, герпетиформный дерматит;

Болезни костей – выраженная деформация или дефекты пальцев кисти, стоп; тяжелая форма плоскостопия; фибробластические патологии с нарушением двигательной активности; болезни позвоночника.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации.

Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней.

Позднее законопроекты №№ 8189 и 8190 зарегистрированы в украинском парламенте. Согласно этим документам, военное положение и мобилизация в Украине будут продлены фактически до конца зимы – 19 февраля.

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