glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Мобилизация в Украине: в каких случаях вручение повестки незаконно

15 января 2023, 10:33
В ходе мобилизации повестки в Украине нужно вручать строго в определенном законом порядке - иначе ее вручение будет считаться незаконным.
Белый билет, военкомат
Мобилизация в Украине: в каких случаях вручение повестки незаконно / коллаж фото УНИАН

В рамках мобилизации повестку для уточнения данных в территориальном центре комплектования может получить любой мужчина в возрасте от 18 до 60 лет – но ее нужно вручать строго в определенном законом порядке, сообщает "24 канал".

Когда вручение повестки считается незаконным:

  • документ передали через родственников, хотя ее должны вручить лично гражданину;
  • документ наклеили на дверях или бросили в почтовый ящик;
  • отправили повестку SMS-сообщением либо сообщили о ней в телефонном режиме.

Если человеку представители Территориального центра комплектации вручили повестку на блокпосте, в кафе, торговом центре или метро, то он может обжаловать документ в суде.

Кто имеет право вручать повестку

  • сотрудники центров комплектования;
  • работодатели; руководители учебных заведений;
  • представители органов местного самоуправления.

Если человек отказывается получать повестку, то ему представители военкомата обязаны составить акт. При этом за процедурой обязательно должны наблюдать как минимум двое людей.

После этого информацию передают в ближайший центр комплектования. Но если человек отказался без уважительных причин, то человеку грозить административная ответственность.

Можно ли получить наказание в случае отказа

Даже несмотря на военное положение, представители военкомата не могут принудительно доставлять военнообязанных в ТЦК − противозаконно.

Далее − случае уклонения от мобилизации человека могут доставить в ближайший полицейский участок для составления протокола об административном нарушении (а отнюдь не в военкомат).

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации.

Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней.

Позднее законопроекты №№ 8189 и 8190 зарегистрированы в украинском парламенте. Согласно этим документам, военное положение и мобилизация в Украине будут продлены фактически до конца зимы – 19 февраля.

Другие новости:

мобилизация война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:59

РФ готовит миллионную мобилизацию и этап "большой войны" – экс-советник Путина

10:33

Мобилизация в Украине: в каких случаях вручение повестки незаконноВидео

10:25

Оккупанты выпустили половину Калибров: есть угроза нового удара – ОК "Пивдень"Видео

09:39

Королёва впервые высказалась о поддержавшей Украину матери

09:24

Шансы на вступление Беларуси в войну против Украины очень низки – ISWВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:11

Великобритания отправит в Украину вертолеты Apache – MirrorВидео

09:02

От удара вражеской ракетой по дому в Днепре погибли 20 человек - губернатор

08:30

Гороскоп таро на неделю 16-22 января 2023: Овнам – изменения, Львам – безграничные возможности

08:23

Пригожин заполучил свою личную Чернобаевкумнение

Реклама
07:48

Британский премьер анонсировал передачу Украине партии мощных САУ AS-90

07:47

Могилевская рассказала, почему так долго была однаВидео

06:22

Стрелочник назначен и это - Герасимовмнение

03:20

Изумительно быстрый творожный кекс, который тает во рту: рецепт за несколько минутВидео

02:35

"Весна" нагрянет неожиданно: Украину накроет африканская аномалия — синоптикВидео

01:35

"К сожалению, еще есть потенциал": эксперт сказал, на сколько волн ударов России еще хватит ракетВидео

00:51

Почему 15 января нельзя стричь волосы: приметы, которые могут принести большие неприятностиВидео

00:16

Ракетный удар по Днепру: 12 погибших и 64 раненых - новые деталиФотоВидео

00:08

Приметы на 16 января: 3 запрета, которые запрещено нарушатьВидео

14 января, суббота
23:48

Сколько может хранится еда в холодильнике: все, что нужно знать, чтобы не отравиться

23:10

"Она упала на подъезд": ракету, которая ударила по дому в Днепре, сбило ПВО - АрестовичФотоВидео

Реклама
22:45

Уже бомбил Кременчуг: стало известно имя командира РФ, ответственного за удар по ДнепруФотоВидео

22:41

"Выражаю возмущение": премьер Молдовы разозлилась из-за падения обломков российской ракетыВидео

21:53

У Зеленского рассказали о масштабах трагедии в Днепре и новых жертвахФотоВидео

21:30

Разрушен энергоблок: в ДТЭК показали последствия "прилета" по ТЭСВидео

21:19

Какой ракетой россияне ударили по дому в Днепре: появились новые подробности о жертвахФотоВидео

20:43

"Каково быть рядом с мясником?": Кислица жестко наехал на "слепых" коллег в ООНВидео

20:27

Об этом никто не знал: принц Гарри выболтал тайну своего отцаВидео

20:26

Счастье постучалось в двери: 7 имен, которые приносят своим владелицам удачуВидео

20:15

"Обещано победоносное наступление": эксперт рассказал о новом плане РФ

19:58

РФ била ракетами по Украине, но обломки упали в Молдове - МВДВидео

19:55

Потепление будет недолгим: в Украину идет новая волна сильнейшего мороза и снегопадаВидео

19:30

Последствия для волос будут ужасными: почему зимой нельзя ходить без шапкиВидео

19:15

За террор будет ответ: Зеленский пригрозил России за чудовищный обстрел дома в Днепре

19:12

Сбиты десятки ракет: в ВСУ рассказали, откуда РФ ударила по жилому дому в ДнепреВидео

18:52

"Догоним, сломаем хребет": Подоляк резко "наехал" на партнеров, которые "подкармливают убийц"Видео

18:32

"Тяжелые" дни впереди: взрывы прогремели на энергообъектах в 6 областях УкраиныВидео

18:30

Где и как лучше хранить лук: вы поразитесь, узнав хитрый "секрет"Видео

18:06

"Не хотим давать козырь Лукашенко": эксперт рассказал, почему Украина не бьет в ответ по Беларуси

17:53

Угроза новых ударов повышается: РФ наращивает свою авиацию в Беларуси - ГенштабВидео

17:53

"Тысячи уничтоженных россиян": ВСУ выровняли оборону в СоледареВидео

Реклама
17:53

Волосы будут тусклые и начнут ломаться: 5 самых распространенных ошибок во время мытья головыВидео

17:43

Ракетный удар по Днепру: первые подробности о погибших из-за российской атакиФотоВидео

17:15

"Тряслись окна, очень страшно": в Курске и Белгороде паника после мощной "бавовны"Видео

17:02

Как избавиться от плачущих окон и плесени: топ-6 самых важных правил

16:49

Зачем покупать самое дешевое туалетное мыло: 3 бытовые хитрости, о которых мало кто знает

16:48

Варварский удар России по Днепру: появились смертельные подробности ракетной атакиФотоВидео

16:35

У России еще достаточно ракет для нанесения ударов по Украине - Кочетков

16:34

Ракетный удар РФ по Украине: в Киеве прогремела серия мощных взрывовВидео

16:33

"РФ в тупике": у Путина осталась надежда только на эту зиму – российский оппозиционерВидео

16:10

Разнесло весь дом: Россия разбомбила в Днепре многоэтажку с людьмиВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буря
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять