В ходе мобилизации повестки в Украине нужно вручать строго в определенном законом порядке - иначе ее вручение будет считаться незаконным.

Мобилизация в Украине: в каких случаях вручение повестки незаконно / коллаж фото УНИАН

В рамках мобилизации повестку для уточнения данных в территориальном центре комплектования может получить любой мужчина в возрасте от 18 до 60 лет – но ее нужно вручать строго в определенном законом порядке, сообщает "24 канал".

Когда вручение повестки считается незаконным:

документ передали через родственников, хотя ее должны вручить лично гражданину;

документ наклеили на дверях или бросили в почтовый ящик;

отправили повестку SMS-сообщением либо сообщили о ней в телефонном режиме.

Если человеку представители Территориального центра комплектации вручили повестку на блокпосте, в кафе, торговом центре или метро, то он может обжаловать документ в суде.

Кто имеет право вручать повестку

сотрудники центров комплектования;

работодатели; руководители учебных заведений;

представители органов местного самоуправления.

Если человек отказывается получать повестку, то ему представители военкомата обязаны составить акт. При этом за процедурой обязательно должны наблюдать как минимум двое людей.

После этого информацию передают в ближайший центр комплектования. Но если человек отказался без уважительных причин, то человеку грозить административная ответственность.

Можно ли получить наказание в случае отказа

Даже несмотря на военное положение, представители военкомата не могут принудительно доставлять военнообязанных в ТЦК − противозаконно.

Далее − случае уклонения от мобилизации человека могут доставить в ближайший полицейский участок для составления протокола об административном нарушении (а отнюдь не в военкомат).

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации.

Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней.

Позднее законопроекты №№ 8189 и 8190 зарегистрированы в украинском парламенте. Согласно этим документам, военное положение и мобилизация в Украине будут продлены фактически до конца зимы – 19 февраля.

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