В Украине на сегодняшний день нет необходимости вручать повестки на блокпостах. Об этом заявил руководитель МВД Денис Монастырский.

В МВД рассказали, будут ли украинцам вручать повестки на блокпостах / коллаж фото УНИАН и УП

В Украине по состоянию на сегодня нет необходимости вручать в рамках мобилизации повестки военнообязанным людям на блокпостах. С таким заявлением выступил руководитель украинского МВД Денис Монастырский в эфире единого телемарафона.

Как говорит чиновник, сейчас среди украинцев есть достаточное количество добровольцев.

"Сегодня у нас большое количество добровольцев, которые приходят в соответствующие пункты комплектования с тем, чтобы быть мобилизованными в ряды ВСУ. Поэтому на сегодняшний день, общаясь с нашими Вооруженными силами, я понимаю, что у них есть возможность уже отбирать лучших из желающих. Поэтому, в принципе, на сегодняшний день нет нужды, чтобы кого-то извещать на блокпостах", — подытожил Монастырский.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации.

Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней.

Позднее законопроекты №№ 8189 и 8190 зарегистрированы в украинском парламенте. Согласно этим документам, военное положение и мобилизация в Украине будут продлены фактически до конца зимы – 19 февраля.

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