"Повестку ждать всем военнообязанным": украинцев предупредили о новой волне мобилизации

В Украине готовят новую волну мобилизации / president.gov.ua

В условиях продолжающейся российской агрессии в Украине существует необходимость в доукомплектовании армейских частей, заявил начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки (ранее – военкомата), полковник Юрий Максымив.

"Мы должны увеличивать свой потенциал, наращивать составляющую", - подчеркнул он в интервью ТСН.

Военком обратил внимание на то, что Силы обороны должны иметь большое количество личного состава.

"Я считаю, что мобилизация будет продолжаться. Это необходимость", - отметил он.

Начальник Киевского городского центра комплектования пояснил, что это необходимо для того, чтобы гарантированно иметь личный состав не только для обороны, но и для наступления.

"Повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет. То есть тем, кто военнообязан", - добавил Максымив.

Напомним, ранее Алексей Арестович заявил о том, что в Украине может пройти дополнительная мобилизация.

Это связано с тем, что в РФ набирает обороты массовая мобилизация по приказу Владимира Путина.

"Если россияне пришлют в Украину миллион мобилизованных, нам тоже понадобится дополнительная мобилизация", - подчеркнул представитель ОП.

Тотальная мобилизация в РФ

Как известно, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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