УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ пойдут в контрнаступление до конца апреля, все территории будут освобождать в 5-6 этапов – эксперт

10 марта 2023, 10:10
Точное понимание, куда дальше будет двигаться война, появится в июне этого года, отмечает Селезнев.
Украинские военные, Владислав Селезнев
Все оккупированные территории будут освобождать в 5-6 этапов, считает военный эксперт Владислав Селезнев/ УНИАН, 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясило

Украинские военные могут пойти в контрнаступление до середины или конца апреля, когда подсохнут полевые дороги и ими можно будет двигаться тяжелой техникой. К тому времени продлится оперативная пауза.

Сроки подготовки военных к контрнаступлению напрямую зависят от объемов и темпов поставок военно-технической помощи от западных партнеров. Об этом сказал военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "Обозревателю".

"Где именно будет происходить контрнаступление? Это может быть юг Запорожской области, возможно, другие направления российско-украинского фронта, но он обязательно начнется. Чем больше будут объемы материально-технических запасов, топлива, боеприпасов, других составляющих военной логистики, тем продолжительнее будет наступление украинских Сил обороны", – отмечает военный эксперт.

видео дня

С середины апреля до конца мая защитники Украины могут освободить часть оккупированных территорий, после чего на освобожденных территориях будут проводиться определенные стабилизационные мероприятия. Далее украинская армия снова будет накапливать резервы и ресурсы для продолжения контрнаступления, ведь невозможно будет освободить все захваченные россиянами территории "одним махом"

"Думаю, операция такого уровня восстановления территориальной целостности страны в пределах 1991 года будет поделена на пять или даже шесть этапов", – считает эксперт.

Кто такой Владислав Селезнев

Украинский военный журналист и эксперт. Полковник Вооруженных сил Украины, сообщает Википедия. С ноября 2014 года по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В июне должны быть понятны дальнейшие тенденции – как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Тогда может быть понятно, какое состояние российской экономики и что Путин будет делать дальше.

"Очевидно, что когда украинская армия перейдет в контрнаступление на юге Запорожской области, с большой вероятностью российский гарнизон на юге Херсонской области тоже будет бежать, потому что в случае перерезания путей отхода путинские части и подразделения окажутся в оперативном окружении, здесь они четко попадают под боевую работу украинских HIMARS", – объясняет военный эксперт.

В то же время он отмечает, что такое развитие событий возможно при условии, что Запад будет стабильно предоставлять нам помощь в виде ракет к РСЗО HIMARS и высокоточных артиллерийских снарядов в таких количествах, чтобы покрывали потребности украинской армии.

Но оперативная пауза, которая продлится в ближайшее время, не означает, что на фронте ничего не будет происходить. Российские оккупанты и дальше будут пытаться штурмовать на разных направлениях и возможные ракетные обстрелы территории Украины, говорит Селезнев.

Контрнаступление ВСУ

Ранее экс-директор по делам Европы в Совбезе США, подполковник армии США Алекс Виндман отмечал, что в ближайшие год-два нет никаких шансов, что Россия сможет переломить ход войны в свою пользу. К концу 2023 года ситуация начнет входить в фазу дипломатии с переговорами. К зиме 2023 года РФ, вероятно, "сожжет" большую часть своих войск, а затем перейдет к обороне, после чего Украина сможет вести наступление, считает Виндман.

Издание The Economist со ссылкой на европейских чиновников писало, что Украина быстро готовится к проведению контрнаступления. За прошедшие три месяца с 9 декабря 2022 года и до сих пор она получила 40% всей военной помощи, которую обещал Пентагон с начала полномасштабной войны – речь идет о помощи на сумму более 8 миллиардов долларов.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов отмечает, что украинские военные готовятся к мощному контрнаступлению, которое вероятнее всего состоится в Запорожской и Херсонской областях. Российские оккупанты боятся и пытаются подготовиться к этому – роют траншеи, строят укрепления, создают линии обороны.

Вас также может заинтересовать:

война в Украине вторжение России Владислав Селезнев контрнаступление ВСУ
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:33

Русский получил по лицу: футболист Шахтера надавал затрещин провокатору из РФ

10:10

ВСУ пойдут в контрнаступление до конца апреля, все территории будут освобождать в 5-6 этапов – экспертВидео

09:53

"Попробовал бы ему шейные позвонки скрутить": Зибров очень жестко высказался о ПутинеВидео

09:20

Гороскоп на сегодня 10 марта 2023: Рыбам – реализация желаний, Тельцам – непростые задачиВидео

09:15

За один удар потратили месячный запас ракет: в ГУР рассказали о дефиците в армии РФ

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:10

Украина уже могла получить первую систему ПВО Patriot – Financial Times

09:01

Фейгин рассказал, как и за что могут ликвидировать Кадырова с ПригожинымВидео

08:38

ВСУ контратаковали в Бахмуте и ударили из HIMARS по технике ЧВК "Вагнера" - ISW

08:20

Молдова может спать спокойномнение

Реклама
08:16

В бою с оккупантами погиб известный видеограф из Кривого Рога

08:07

США и союзники заморозили более 58 млрд долларов российских олигарховВидео

07:30

Впервые в истории: Си Цзиньпина в третий раз избрали главой КитаяВидео

07:05

Денежный гороскоп на весну-2023 от Влада Росса: какие знаки зодиака разбогатеют до летаВидео

06:48

Массовый ракетный удар РФ провальный: Россия устроила атаку лишь для успокоения россиян – ISWВидео

06:20

Когда ВСУ нанесут сокрушительный удармнение

03:05

"Лукашенко не боится, что его снесут": оппозиционер назвал истинный страх белорусского диктатораВидео

02:35

Тайная мечта Рубенса: Alyona Alyona похвасталась сдобным бюстом в изящном белье

02:30

Вуаль и кружево: дочь Моники Белуччи восхитила новым фото на обложке

02:05

Военный эксперт спрогнозировал, насколько сильно опасны будут для Украины ракетные удары РФВидео

01:35

Как погладить тюль без утюга: 3 простых способа, которые сэкономят вам много времени

Реклама
00:51

Что нужно посеять 10 марта, чтобы урожай был "жирным": приметы и что нельзя делатьВидео

00:10

"С военной точки зрения, все логично": Жданов рассказал, как РФ хотела разозлить украинцевВидео

09 марта, четверг
23:41

В одно мгновение потеряла самых родных: дочь погибших супругов на Львовщине рассказала детали трагедииВидео

23:36

Отношения с РФ могут измениться: Орбан удивил новым заявлением - BloombergВидео

23:29

Зачем 11 марта готовили рыбу: приметы и что нельзя делатьВидео

22:37

Отставка правительства и досрочные выборы: в Грузии демонстранты требуют смены властиВидео

22:36

Системы Patriot не смогут защитить Украину от крылатых ракет и дронов: в США назвали причинуВидео

22:35

"Я уже закрыл для себя Украину": скандальный российский певец показал неожиданное фото

21:59

"Оккупанты способны достигать успехов": следующие месяцы на фронте будут решающими - ЦРУВидео

21:47

Ракетный обстрел Украины: РФ за раз выпустила свой месячный запас - разведкаВидео

21:43

59-летний Брэд Питт готовится снова стать отцом - Дженнифер Энистон обескуражена

21:21

"Если бы не он, меня бы уже не было": пес спас своего хозяина перед ракетным ударом на ЛьвовщинеВидео

21:20

"Россияне пытались погасить нашу систему ПВО": Жданов рассказал о "катастрофических" сложностях РФВидео

21:11

Большой подарок дедушки-короля: дети принца Гарри официально стали принцем и принцессойВидео

21:02

Россия строит планы по нападению на Молдову: Подоляк объяснил фейки о "теракте" в ПриднестровьеВидео

21:01

Ткани рук и ног продолжают отмирать: российский фигурист не может побороть болезнь

20:56

Владимир Золкин. Почему появилось видео с расстрелом пленногоВидеоблоги

20:50

"Это были слезы": Анатолич попытался убедить украинцев в патриотизме ЛободыВидео

20:29

Российская телеведущая, наркоманка Борисова выдала безумный бред, вспоминая свою поездку во Львов

20:24

В Украину возвращается зима: на выходных страну заметет снегомВидео

Реклама
20:08

Гарантии безопасности и "дорожная карта" в НАТО: Украина в июле ожидает прорывных решений ЗападаВидео

19:56

Лукашенко ввел смертную казнь за "госизмену": кто под угрозойВидео

19:49

Расстрел украинского военного: Ермак сделал новое заявление о погибшемВидео

19:32

Подлива к гарниру удивит феерическим вкусом и ароматом: чем ее загустить, если нет муки

19:20

Шесть Кинжалов за раз - террористический рекордмнение

19:15

До Пугачевой и статуса иноагента: Максим Галкин показал редкое фото

19:05

Плакали даже мужчины: на Прикарпатье попрощались с павшим Героем "Да Винчи"ФотоВидео

18:51

Сырский – о ситуации в Бахмуте: ВСУ не дали окружить город, но обстановка очень сложнаяВидео

18:48

Тела супругов разбросало по двору: появились подробности ракетного удара по ЛьвовщинеВидео

18:40

Команда Сердючки рассказала про состояние здоровья Андрея Данилко после кровоизлияния

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять