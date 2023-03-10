ВСУ пойдут в контрнаступление до конца апреля, все территории будут освобождать в 5-6 этапов – эксперт

Точное понимание, куда дальше будет двигаться война, появится в июне этого года, отмечает Селезнев.

Все оккупированные территории будут освобождать в 5-6 этапов, считает военный эксперт Владислав Селезнев/ УНИАН, 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясило

Украинские военные могут пойти в контрнаступление до середины или конца апреля, когда подсохнут полевые дороги и ими можно будет двигаться тяжелой техникой. К тому времени продлится оперативная пауза.

Сроки подготовки военных к контрнаступлению напрямую зависят от объемов и темпов поставок военно-технической помощи от западных партнеров. Об этом сказал военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "Обозревателю".

"Где именно будет происходить контрнаступление? Это может быть юг Запорожской области, возможно, другие направления российско-украинского фронта, но он обязательно начнется. Чем больше будут объемы материально-технических запасов, топлива, боеприпасов, других составляющих военной логистики, тем продолжительнее будет наступление украинских Сил обороны", – отмечает военный эксперт.

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С середины апреля до конца мая защитники Украины могут освободить часть оккупированных территорий, после чего на освобожденных территориях будут проводиться определенные стабилизационные мероприятия. Далее украинская армия снова будет накапливать резервы и ресурсы для продолжения контрнаступления, ведь невозможно будет освободить все захваченные россиянами территории "одним махом"

"Думаю, операция такого уровня восстановления территориальной целостности страны в пределах 1991 года будет поделена на пять или даже шесть этапов", – считает эксперт.

Кто такой Владислав Селезнев Украинский военный журналист и эксперт. Полковник Вооруженных сил Украины, сообщает Википедия. С ноября 2014 года по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В июне должны быть понятны дальнейшие тенденции – как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Тогда может быть понятно, какое состояние российской экономики и что Путин будет делать дальше.

"Очевидно, что когда украинская армия перейдет в контрнаступление на юге Запорожской области, с большой вероятностью российский гарнизон на юге Херсонской области тоже будет бежать, потому что в случае перерезания путей отхода путинские части и подразделения окажутся в оперативном окружении, здесь они четко попадают под боевую работу украинских HIMARS", – объясняет военный эксперт.

В то же время он отмечает, что такое развитие событий возможно при условии, что Запад будет стабильно предоставлять нам помощь в виде ракет к РСЗО HIMARS и высокоточных артиллерийских снарядов в таких количествах, чтобы покрывали потребности украинской армии.

Но оперативная пауза, которая продлится в ближайшее время, не означает, что на фронте ничего не будет происходить. Российские оккупанты и дальше будут пытаться штурмовать на разных направлениях и возможные ракетные обстрелы территории Украины, говорит Селезнев.

Контрнаступление ВСУ

Ранее экс-директор по делам Европы в Совбезе США, подполковник армии США Алекс Виндман отмечал, что в ближайшие год-два нет никаких шансов, что Россия сможет переломить ход войны в свою пользу. К концу 2023 года ситуация начнет входить в фазу дипломатии с переговорами. К зиме 2023 года РФ, вероятно, "сожжет" большую часть своих войск, а затем перейдет к обороне, после чего Украина сможет вести наступление, считает Виндман.

Издание The Economist со ссылкой на европейских чиновников писало, что Украина быстро готовится к проведению контрнаступления. За прошедшие три месяца с 9 декабря 2022 года и до сих пор она получила 40% всей военной помощи, которую обещал Пентагон с начала полномасштабной войны – речь идет о помощи на сумму более 8 миллиардов долларов.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов отмечает, что украинские военные готовятся к мощному контрнаступлению, которое вероятнее всего состоится в Запорожской и Херсонской областях. Российские оккупанты боятся и пытаются подготовиться к этому – роют траншеи, строят укрепления, создают линии обороны.

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