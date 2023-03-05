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Если контрнаступление ВСУ будет успешным, Путина могут выгнать из Кремля – британский генерал

5 марта 2023, 15:30
Армия Украины способна в конце весны – начале лета провести успешное контрнаступление, полностью разбивать войска РФ даже необязательно, считает Ричард Даннат.
Путин, Кремль
Генералы РФ могут выгнать Путина из Кремля - бывший высокопоставленный британский военный / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Если силам обороны Украины удастся провести успешное контрнаступление, которое может произойти в конце весны – начале лета, оккупационные войска России могут развалиться и побежать. При таком сценарии развития событий российские генералы способны выгнать директора Владимира Путина из Кремля. Об этом заявил бывший руководитель Генштаба Британии, генерал Ричард Даннатт.

В эфире Sky News он рассказал о том, что армия Украины в период с конца весны до начала лета может провести успешную контрнаступательную операцию. Ее эффективности зависит от правильного планирования, а также поставок военной техники и боеприпасов от западных союзников.

По словам британского военного, в таком случае у ВСУ будет возможность добиться решающего результата в противостоянии с противником. Нужно нанести пару решающих ударов в определенных точках на фронте по армии оккупантов. Такой шаг может сломать моральный дух врага и основу его сил.

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"Дело в том, что вам не обязательно разбивать армию основательно повсюду на поле боя. Вы просто должны убедить достаточное количество солдат, что они проиграли, и когда они думают, что проиграли, они проиграли", - объяснил Даннат и добавил, что западный мир недостаточно сделал для завершения войны уже в этом году.

Кроме того, высокопоставленный военный Британии в отставке предположил, что российские генералы могут выгнать Владимира Путина из Кремля в случае успешного контрнаступления ВСУ и поражения войск РФ на поле боя.

"Я хотел бы думать, что если контрнаступление украинцев будет достаточно хорошо спланировано, поддержано и выполнено, что Путин не будет в состоянии принимать слишком много решений самостоятельно, что если его армия развалится и побежит, то я думаю, что вполне вероятно, что его также выгонят из Кремля", - добавил Ричард Даннатт и подчеркнул, что высший генералитет – главная группа лидеров, которые недовольны происходящими событиями.

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Война России против Украины

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что обстановка внутри государства-агрессора становится все более напряженной. Конфликт между Минобороны оккупантов и главарем ЧВК Вагнера Пригожиным становится публичным. По его мнению, в ближайшие месяцы РФ ждет серьезное внутреннее противостояние.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что процесс распада государства-агрессора России уже запущен. Нужно будет поработать над тем, чтобы не допустить распространения ядерного оружия. По мнению Данилова, в РФ есть личности, которые готовы свергнуть Путина.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что страна-оккупант Россия, которая понесла огромные потери на войне против Украины, уже через 3 месяца не сможет продолжать войну. Ее экономика не позволит продолжить военную агрессию.

Контрнаступление ВСУ:

Владимир Путин война России и Украины
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