"Грязные неудачники": премьер Грузии жестко наехал на Зеленского из-за поддержке протестов в Тбилиси

Премьер-министр Грузии обвинил Украину во "вмешательстве во внутренние дела страны".

Премьер Грузии жестко наехал на Зеленского из-за протестов / Коллаж фото Офис президента, Википедия, скриншот из видео

В Грузии тысячи граждан вышли на протесты из-за политики грузинского правительства. Теперь демонстранты требуют отставки правительства. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили взбесился из-за того, что Владимир Зеленский поддержал протестующих. Об этом сообщает Imedi.

Он обвинил президента в том, что Украина якобы "влазит во внутренние дела Грузии". Разъяренный Гарибашвили не сдержался и обозвал украинцев, поддерживающих демонстрантов в Грузии, "грязными неудачниками",

"Когда человек, который воюет, выходит и отвечает на деструктивную акцию, которую проводят несколько тысяч человек здесь, в Грузии, это прямое доказательство того, что этот человек вовлечен, мотивирован, чтобы здесь что-то произошло. Вышел Кличко, вышел Фейгин, вышли какие-то неизвестные люди, украинские политики, Арахамия и какие-то грязные неудачники, которые говорят, что нужны изменения, переворот, что является прямым вмешательством (во внутренние дела Грузии - Главред)", - сказал Гарибашвили.

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Массовые протесты в Грузии из-за "российского закона"

Во вторник, 7 марта, в Грузии вспыхнули массовые протесты на фоне поддержки парламентом скандального законопроекта об "иноагентах".

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга в Вашингтоне заявил, что США могут наложить санкции на ответственных за подавление протестов в Грузии.

"Мы внимательно следим за событиями последних часов в Грузии. Мы видим сообщения из Тбилиси, согласно которым против демонстрантов был применен слезоточивый газ и другие средства для подавления протестов. У нас есть ряд инструментов, которые позволяют привлечь к ответственности любого в любой стране за вмешательство в реализацию того, что является универсальным правом человека", - сказал он.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала массовые протесты в Тбилиси против законопроекта об "иноагентах". Она заверила, что наложит вето на инициативу.

"Этот закон никому не нужен, потому что он написан под диктовку Москвы. Я наложу на него вето. Меня не интересует его рассмотрение... Меня интересует только будущее Грузии, Конституция, гарантом которой я являюсь. В ней написано, что все госинституты и прежде всего я, но также правительство, власть обязаны сделать все, чтобы Грузия оказалась в Европе", - сказала Зурабишвили.

Позже демонстранты заявили, что они хотят отставки правительства и смены власти в Грузии.

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