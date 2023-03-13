Боевики ЧВК Вагнера пытаются прорваться в центр Бахмута, ВСУ наносят ответные удары – Сырский

Ситуация в Бахмуте остается сложной, однако силы обороны Украины отбивают попытки российских оккупантов захватить город, сказал Александр Сырский.

Армия Украины продолжает держать оборону в Бахмуте - Сырский / Коллаж Сухопутные войска Украины, Соцсети

Боевики ЧВК Вагнера пытаются прорвать оборону ВСУ в Бахмуте Донецкой области. Оккупанты атакуют с нескольких направлений, чтобы продвинуться к центру города. Обстановка сложная, но украинские войска не дают прорваться врагу. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Как сообщает информационный центр Минобороны, военачальник рассказал о том, что в Бахмуте сложная ситуация – боевики российской оккупационной частной военной кампании Вагнера идут в атаку с нескольких направлений и пытаются прорвать оборону ВСУ, чтобы подойти к центру города. Оккупанты несут серьезные потери.

"Ситуация вокруг Бахмута остается сложной. Штурмовые отряды Вагнера наступают с нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться к центральным районам города", - сказал Сырский.

видео дня

Также он подчеркнул, что ВСУ наносят мощный огневой удар по оккупантам из танков, артиллерии и другой военной техники. Украинские войска отбивают все попытки врага захватить город и держат оборону.

Армия Украины держит оборону Бахмута

Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что силы обороны Украины продолжат держать оборону Бахмута. Если российские оккупанты захватят город, они направятся дальше – на Славянск и Краматорск Донетчины. Но нельзя допустить, чтобы ВСУ попали в окружение.

"Для нас это тактика. Мы понимаем, что после Бахмута они могли бы пойти дальше: в Краматорск или Славянск. Это была бы открытая дорога в другие города Украины на Донецком направлении. Поэтому наши ребята стоят", - заявил Зеленский.

В американском Институте изучения войны предположили, что оккупационные войска РФ в случае возможного захвата Бахмута уже не смогут продолжить свое дальнейшее продвижение. Большинство вражеских подразделений задействованы на других направлениях.

Заместитель министра обороны Анна Маляр в ответ на заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что оборона Бахмута может завершиться уже в ближайшие дни, отметила, что армия Украины продолжает защищать город.

По ее словам, ВСУ в боях с оккупантами истощают их силы в Бахмуте.

Смотрите видео ТСН - как боевики оккупантов РФ ЧВК Вагнера пытаются прорвать позиции ВСУ в Бахмуте

Война России против Украины: