"Пока Бахмут стоит": в Минобороны ответили генсеку НАТО на его слова о падении города

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что украинский Бахмут может упасть в ближайшие дни. Замминистра обороны Анна Маляр возразила ему.

Анна Маляр / коллаж Минобороны, УНИАН

В Министерстве обороны Украины прокомментировали недавнее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что город Бахмут может пасть под ударами русских оккупантов в ближайшие дни. От лица украинского военного ведомства выступила заместитель министра Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

"Всегда могут быть обстоятельства, которые мы с вами не можем просчитать и предусмотреть. Соответственно, экспертных мнений сейчас очень много, но мы видим по ситуации – сколько не предсказывали, что там будет, пока Бахмут стоит", – констатировала она.

Она добавила, что не утихающие в городе бои истощают и врага, имеющего свой смысл. Поэтому она призывала доверять только украинским военным источникам.

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Ситуация в Бахмуте

Президент Владимир Зеленский заявил, что удерживая Бахмут Донецкой области от захвата российскими оккупантами, Вооруженные силы Украины готовят контрнаступление. При этом он подчеркнул, что никто в городе не должен быть окружен.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил Бахмут Донецкой области и рассказал о задачах, стоящих перед украинскими защитниками. Он наградил украинских бойцов и заявил, что Украина пытается создать для армии РФ положение "цугцванга", чтобы ее каждый следующий шаг вел к ухудшению положения противника.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что в Бахмуте Донецкой области продолжаются ожесточенные бои между российскими оккупантами и украинскими защитниками. Однако ситуация там очень сложная и Бахмут может упасть в ближайшие дни.

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