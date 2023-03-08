ВСУ готовят контрнаступление: Зеленский высказался о ситуации в Бахмуте

Никто не должен быть окружен - это очень важно, подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский высказался о ситуации в Бахмуте / Коллаж фото Офис президента, 93-я ОМБр Холодный Яр

Удерживая Бахмут Донецкой области от захвата российскими оккупантами, Вооруженные силы Украины готовят контрнаступление, заявил президент Владимир Зеленский.

"Мы должны думать в первую очередь о своем народе и никто не должен быть окружен - это очень важно", — подчеркнул он в интервью CNN.

Глава государства также объяснил цель удержания Бахмута от захвата оккупантами РФ.

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"Мы должны делать все возможное, пока мы получаем оружие, провизию и наша армия готовится к контрнаступлению", — пояснил он.

При этом президент отметил мужество украинских защитников, которые остаются сильными в районе Бахмута, несмотря на то, что РФ разрушила весь город.

"Военные помогали детям, гражданским уезжать из города - даже до сегодняшнего дня люди уезжали из Бахмута. Мы помогали всем", — добавил Зеленский.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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