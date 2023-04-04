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"Его уберут мгновенно": Эйдман сказал, за что Путин прикажет убить Пригожина

4 апреля 2023, 04:30
Такое решение будет зависеть от отношения главы Кремля к владельцу ЧВК "Вагнера". Но есть то, за что Путин может приказать немедленно устранить Пригожина.
Владимир Путин, Евгений Пригожин
Эйдман сказал, за что Путин может приказать убить Пригожина/ сайт Кремля, скрин

Спецслужбы страны-агрессора России устраняют тех лиц, на которых укажет пальцем российский диктатор Владимир Путин. Пока Путину не мешает владелец частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин, поэтому он не приказывает его убить.

Но глава Кремля может отдать такой приказ, если узнает, что Пригожин планирует заговор против него или в пользу Украины. Такое мнение высказал российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман в интервью Главреду.

"Это очевидно – если до Кремля дойдут слухи, что Пригожин планирует какой-то заговор лично против Путина или, например, в пользу Украины, то его уберут мгновенно. А во всех остальных случаях это ситуативно", – ответил Эйдман на вопрос, что должен сделать Пригожин, чтобы Путин приказал спецслужбам его убить.

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Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

Если такого серьезного "спускового крючка" не будет, то вопрос, уберет ли Путин Пригожина, будет оставаться открытым. Такое решение будет зависеть непосредственно от отношения главы Кремля к владельцу ЧВК "Вагнера", говорит Эйдман.

"В этом смысле Путин человек непредсказуемый. Убирают, как правило, тех, на кого Путин покажет пальцем. Тот же Стрелков-Гиркин хамит Путину, но при этом жив и на свободе, когда множество других командиров из "ДНР", такие как Мозговой и другие, были устранены российскими спецслужбами. То есть понять, укажет Путин на Пригожина или нет, можно только гадать", – сказал он.

Пригожин и война в Украине

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин использует российские медиа, чтобы показать себя будущим кандидатом на пост президента России на выборах 2024 года.

Также ранее сообщалось, что Пригожин признал, что его наемники фактически уничтожены как полноценная боевая единица в боях за Бахмут Донецкой области. Военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отметил, что заявление Пригожина о том, что "Вагнер" готов погибнуть под Бахмутом, чтобы "выполнить свою историческую роль" в войне против Украины, является некрологом.

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) отмечали, что убийство пропагандиста Владлена Татарского в баре Пригожина в центре Санкт-Петербурга 2 апреля вполне вероятно является частью эскалации внутренних конфликтов в России с участием ЧВК "Вагнера". Убийство пропагандиста татарского может быть предупреждением Пригожину.

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