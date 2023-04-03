УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В РФ официально обвинили Украину в убийстве Татарского и задержали подозреваемую

3 апреля 2023, 12:46
По версии российских силовиков, украинские спецслужбы "привлекли для убийства агентуру из числа сторонников ФБК Навального".
Дарья Трепова
Дарья Трепова заявила, что ее подставили / Фото: росСМИ

Следственный комитет страны-агрессора РФ 3 апреля заявил о задержании подозреваемой в убийстве российского пропагандиста Владлена Татарского. Кроме того, Национальный антитеррористический комитет РФ обвинил Украину в убийстве пропагандиста.

Как пишет Радио Свобода, в понедельник СК РФ подтвердил задержание 26-летней жительницы Санкт-Петербурга Дарьи Треповой.

"Ей грозит до 25 лет тюрьмы по обвинению в убийстве общеопасным способом", - говорится в сообщении.

видео дня

По версии силовиков, якобы операция по устранению Владлена Татарского "была подготовлена заранее и тщательно спланирована". Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в МВД РФ.

"В ней принимали участие несколько человек, между ними были распределены роли", - сказал собеседник издания.

На данный момент, как уточняют пропагандисты, правоохранители проводят оперативно-технические мероприятия, направленные на установку личностей, причастных к взрыву, а также выясняют способы получения ими взрывчатки.

Отметим, по данным СМИ, сама Трепова во время задержания заявила, что её подставили.

Муж подозреваемой Дмитрий Рылов также заявил росСМИ, что ее подставили.

"Муж Дарьи Треповой заявил, что не имеет отношения к взрыву в Петербурге, говорится в заявлении Либертарианской партии России, членом которой он является. Также отмечается, что партия "осуждает агрессивное насилие по отношению к гражданским лицам", - пишут пропагандисты РИА Новости.

В РФ официально обвинили Украину в убийстве Татарского и задержали подозреваемую

Россия официально обвинила Украину в убийстве Татарского

"Совершенный вчера теракт в отношении Владлена Татарского был спланирован украинскими спецслужбами", - заявили в Национальном антитеррористическом комитете страны-оккупанта РФ.

По версии РФ, украинские спецслужбы "привлекли для убийства агентуру из числа сторонников ФБК Навального".

В РФ официально обвинили Украину в убийстве Татарского и задержали подозреваемую

Кто такая Дарья Трепова

Как пишет российское издание The Moscow Post, Дарья Трепова ранее задерживалась на несанкционированных митингах против войны в Украине.

Ее супруг - член незарегистрированной в РФ Либертарианской партии, который давно проживает за рубежом, в Грузии.

"Там же была и Трепова, вернувшись в РФ, когда закончились деньги. А в последнее время якобы изрядно разбогатела, снимала хорошее жилье, ходила в фитнес-клубы и бассейны", - говорится в статье.

Дарья Трепова
Дарья Трепова / Фото соцсети

Убийство Владлена Татарского - что известно

В воскресенье, 2 апреля, в Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе Street food bar. В результате инцидента погиб российский "военный корреспондент" и пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин), который проводил в заведении творческий вечер на тему "Есть такая профессия военкор". Еще 30 человек получили ранения.

РосСМИ пишут, что причиной взрыва могла стать статуэтка, которую принесла и вручила пропагандисту Татарскому одна из посетительниц.

Пропагандистское издание РИА Новости писало, что подаренную статуэтку осматривали перед вручением, а принесшая ее девушка была знакома организаторам.

По факту убийства Татарского в РФ было открыто уголовное производство по статье 105 УК.

К слову, кафе, в котором произошёл взрыв, находится в 1,5 км от квартиры Путина в Питере, которая теперь принадлежит его бывшей жене, а само кафе принадлежит экс-зятю Пригожина.

Другие новости:

новости России Следком РФ убийство Владлен Татарский
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:58

"Подняли флаг над туалетом": в Украине высмеяли фейк Пригожина о захвате Бахмута

13:57

Киркоров облапал фанатку во время концерта. Той понравилось

12:51

"Путин – ходячий мертвец": диктатора РФ могут убить для прекращения войны – экс-глава ЦРУВидео

12:50

Пришли за хлебом, а купили "пол магазина": 10 способов, как нас заставляют покупать лишнее

12:49

"Путин захватит всю Украину": Трамп ляпнул новую дичь о войнеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:46

В РФ официально обвинили Украину в убийстве Татарского и задержали подозреваемую

12:29

Пропагандиста Татарского взорвали в кафе в полутора километрах от квартиры Путина - СМИ

12:25

Гороскоп на завтра 4 апреля 2023: Ракам – проблемы с деньгами, Водолеям – судьбоносная встречаВидео

12:18

"Будет почти апокалипсис": когда армия РФ проиграет, в России начнется война всех против всех – ЭйдманВидео

Реклама
12:12

У сотрудника ГБР Талантова нашли элитную недвижимость в Киеве

12:08

"Галкин станет президентом России": Лайма Вайкуле помечтала о новом будущем РФВидео

12:04

Почему голубь прилетел на балкон и что он предвещает

11:56

ВСУ выбили оккупантов и заняли новые стратегические позиции на Донецком направлении

11:53

Публицист спрогнозировал, сможет ли Шойгу окончательно подставить ПригожинаВидео

11:42

Не WelCome: что на самом деле означают буквы WC на двери туалета

11:36

"Даздрапут Попубесович": Галкин придумал идеальные имена для поклонников ПутинаВидео

11:01

"Никому не пожелаю так прощаться с любимым": невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спастиВидео

10:58

Что посмотреть: топ-5 уморительных комедий последних лет, о которых вы не слышалиВидео

10:57

Пригожин заявил о "взятии" Бахмута: бойцы ВСУ жестко ответили на фейкВидео

10:38

Мобилизация в Украине: как могут наказать военнообязанных мужчин, которые остались за границейВидео

Реклама
10:13

Польша передала Украине первые МиГ-29

10:03

Новые обязательства Украины перед МВФ: ожидать ли от доллара курса за 40Видео

09:53

Глобальная война Китая и США: эксперт спрогнозировал вероятный сценарийВидео

09:47

Жители в панике выбегали из домов: в РФ зафиксировали мощное землетрясениеВидео

09:43

В оккупированном Мелитополе взорвали в авто коллаборанта-"чиновника"Видео

09:40

Гороскоп на сегодня 3 апреля 2023: Скорпионам – разочарование, Водолеям - печальВидео

09:09

Дома его ждала невеста: в боях за Украину погиб 20-летний защитник из Львовщины

09:06

Бензоколонка изменила концепцию внешней политикимнение

09:00

Игорь Эйдман: Пригожин – личный клоун Путина и не может претендовать на его местоЭксклюзив

08:59

Юрист назвал самый простой и легальный способ выехать за границу военнообязанномуВидео

08:53

Подрыв пропагандиста Татарского в Питере: в РФ нашли "украинский след"

08:17

Убийство пропагандиста Татарского может быть предупреждением Пригожину — ISW

08:00

Повышение пенсий: какой категории украинцев сделают перерасчет в апреле

07:32

"РФ расставляет изощренные ловушки": из-за промедления Запада Украина теряет самых опытных пилотов – The TelegraphВидео

06:56

О чем Зеленскому стоило бы поговорить с Симнение

06:41

Воевал в самых горячих точках: в боях за Бахмут погиб военный ГУР "Махно"

05:34

Как правильно омолодить грушу: простые советы для всех садоводов

03:50

"Нужно успеть до ретроградного Меркурия": астролог рассказал, в каких делах ждать успеха в апрелеВидео

03:20

Самый легкий кулич на Пасху 2023: единственный рецепт, который готовили избранные не просто такВидео

02:00

Китай может переформатировать власть в РФ: эксперт раскрыл вероятный сценарийВидео

Реклама
01:30

Звездная украинская каратистка снялась в открытом платье без бюстгальтера

00:51

Вся рассада и растения могут погибнуть: что нельзя делать 3 апреля - приметыВидео

02 апреля, воскресенье
23:40

"Бросили головой об плитку, я не мог дышать": пострадавший военный раскрыл детали нападения в храме МПВидео

23:00

"Лучшая оборона – это наступление": Свитан спрогнозировал дальнейшие действия армии РФ на фронтеВидео

22:30

Умер известный украинский актер Александр Гетманский

22:07

Россия разразилась угрозой разместить ядерное оружие в Беларуси у границ стран НАТОВидео

21:33

"Украинский музыкант на обложке": Юлия Санина украсила собой британский The TimesВидео

21:22

"Готовимся к запланированным событиям": Зеленский анонсировал весомую неделю на пути к победе УкраиныВидео

21:07

"Россию ждет необратимые процессы": Подоляк сделал заявление после гибели боевика "ДНР" Татарского

20:59

4 строгих запрета, которые нельзя нарушать 4 апреля: приметы и что нельзя делатьВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять