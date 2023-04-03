В РФ официально обвинили Украину в убийстве Татарского и задержали подозреваемую

По версии российских силовиков, украинские спецслужбы "привлекли для убийства агентуру из числа сторонников ФБК Навального".

Дарья Трепова заявила, что ее подставили / Фото: росСМИ

Следственный комитет страны-агрессора РФ 3 апреля заявил о задержании подозреваемой в убийстве российского пропагандиста Владлена Татарского. Кроме того, Национальный антитеррористический комитет РФ обвинил Украину в убийстве пропагандиста.

Как пишет Радио Свобода, в понедельник СК РФ подтвердил задержание 26-летней жительницы Санкт-Петербурга Дарьи Треповой.

"Ей грозит до 25 лет тюрьмы по обвинению в убийстве общеопасным способом", - говорится в сообщении.

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По версии силовиков, якобы операция по устранению Владлена Татарского "была подготовлена заранее и тщательно спланирована". Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в МВД РФ.

"В ней принимали участие несколько человек, между ними были распределены роли", - сказал собеседник издания.

На данный момент, как уточняют пропагандисты, правоохранители проводят оперативно-технические мероприятия, направленные на установку личностей, причастных к взрыву, а также выясняют способы получения ими взрывчатки.

Отметим, по данным СМИ, сама Трепова во время задержания заявила, что её подставили.

Муж подозреваемой Дмитрий Рылов также заявил росСМИ, что ее подставили.

"Муж Дарьи Треповой заявил, что не имеет отношения к взрыву в Петербурге, говорится в заявлении Либертарианской партии России, членом которой он является. Также отмечается, что партия "осуждает агрессивное насилие по отношению к гражданским лицам", - пишут пропагандисты РИА Новости.

Россия официально обвинила Украину в убийстве Татарского

"Совершенный вчера теракт в отношении Владлена Татарского был спланирован украинскими спецслужбами", - заявили в Национальном антитеррористическом комитете страны-оккупанта РФ.

По версии РФ, украинские спецслужбы "привлекли для убийства агентуру из числа сторонников ФБК Навального".

Кто такая Дарья Трепова

Как пишет российское издание The Moscow Post, Дарья Трепова ранее задерживалась на несанкционированных митингах против войны в Украине.

Ее супруг - член незарегистрированной в РФ Либертарианской партии, который давно проживает за рубежом, в Грузии.

"Там же была и Трепова, вернувшись в РФ, когда закончились деньги. А в последнее время якобы изрядно разбогатела, снимала хорошее жилье, ходила в фитнес-клубы и бассейны", - говорится в статье.

Дарья Трепова / Фото соцсети

Убийство Владлена Татарского - что известно

В воскресенье, 2 апреля, в Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе Street food bar. В результате инцидента погиб российский "военный корреспондент" и пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин), который проводил в заведении творческий вечер на тему "Есть такая профессия военкор". Еще 30 человек получили ранения.

РосСМИ пишут, что причиной взрыва могла стать статуэтка, которую принесла и вручила пропагандисту Татарскому одна из посетительниц.

Пропагандистское издание РИА Новости писало, что подаренную статуэтку осматривали перед вручением, а принесшая ее девушка была знакома организаторам.

По факту убийства Татарского в РФ было открыто уголовное производство по статье 105 УК.

К слову, кафе, в котором произошёл взрыв, находится в 1,5 км от квартиры Путина в Питере, которая теперь принадлежит его бывшей жене, а само кафе принадлежит экс-зятю Пригожина.

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