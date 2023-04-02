В Санкт-Петербурге в результате взрыва в кафе погиб военный пропагандист РФ Татарский

Боевик "ДНР", военный пропагандист страны-агрессора России Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе Стрит-бар в Санкт-петербурге 2 апреля.

Владлен Татарский / Соцсети

В стране-агрессоре России, городе Санкт-Петербурге, в результате взрыва в кафе Стрит-бар на Университетской набережной погиб боевик "ДНР", российский военный пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин, - ред). По предварительным данным, взорвалась бомба, которая была в статуэтке и подарена Татарскому на встрече.

Как сообщает пропагандистское информагентство ТАСС, вечером, 2 апреля, в кафе Стрит-бар на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв.

"В кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной, дом 25 произошел взрыв", - рассказал собеседник агентства.

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Позже стало известно, что погиб российский военный пропагандист, боевик "ДНР" Владлен Татарский.

"В настоящее время установлено, что пострадали 15 человек, один погиб", - пишет издание.

Экстренные службы пришли к предварительному выводу, согласно которому в кафе сработало взрывное устройство мощностью более 200 г тротила.

Кафе раньше принадлежало Евгению Пригожину

Новая газета со ссылкой на местное издание Фонтанка пишет, что раньше это кафе принадлежало главарю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину.

В выходные в этом месте собирается так называемый дискуссионный клуб "Кибер Z фронт.

По данным пропагандистов, в этот вечер проходила "творческая встреча" боевика Татарского.

"Творческий вечер" Татарского в кафе в Санкт-Петербурге / Соцсети

Вероятно, бомба была в статуэтке, подаренной Татарскому

По данным Telegram-канала Mash, взорвалась бомба, которую на встречу принесла девушка. Якобы она спрятала ее в статуэтку и подарила Татарскому.

Опубликовано видео вручения статуэтки. Однако саму статуэтку вручает не девушка. Поэтому на данный момент это - лишь одна из версий.

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