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Пропагандиста Татарского взорвали в кафе в полутора километрах от квартиры Путина - СМИ

3 апреля 2023, 12:29
Кафе, в котором подорвали российского пропагандиста Владлена Татарского, расположено неподалеку от квартиры диктатора РФ Владимира Путина.
Путин, кафе
Владимир Путин / коллаж фото УНИАН и "Можем объяснить".

Бывший зять путинского приспешника и главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина руководил кафе, в котором накануне подорвали российского пропагандиста Владлена Татарского (настоящее имя ‒ Максим Фомин). Причем это помещение находится в полутора километрах от петербургской квартиры диктатора страны-агрессора России Владимира Путина. Об этом пишет Telegram-канал "Можем объяснить".

Помещение кафе с 2010 года владеет компания "Конкорд Менеджмент и Консалтинг". Учредителем и директором этой компании является Евгений Пригожин. Ранее там находился его ресторан "Русский китч", но в 2016 году владелец Пригожин решил закрыть заведение. При этом его структуры изначально отрицали связь с новыми собственниками", - говорится в сообщении.

Причем сам путинский приспешник Пригожин накануне сказал, что якобы передал кафе в управление так называемому "патриотическому движению Кибер фронт Зет".

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"Одним из владельцев и управляющим бара был Александр Скляров. "Росбалт" рассказывал, что мужчина с такими данными ездит на автомобиле дочери Евгения Пригожина и регулярно нарушает ПДД", - сообщают расследователи.

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Но есть и информация о том, что Скляров - бывший муж дочери Пригожина, Полины. Причем несколько лет назад пара развелась со скандалом. И с тех пор Скляров не является управляющим пригожинского ресторана.

"Взорванный ресторан находится всего в полутора километрах от бывшей квартиры Путина - на 2-й линии Васильевского острова, 17. Сейчас ее владельцем является экс-супруга российского президента - Людмила Очеретная. В выписке ее фамилия скрыта наименованием "физическое лицо", - добавляют в сообщении.

Ликвидация пропагандиста Татарского

Вечером, 2 апреля, в кафе Стрит-бар на Университетской набережной в Санкт-Петербурге проходил так называемый "творческий вечер" боевика "ДНР", военного пропагандиста Владлена Татарского. В кафе произошел взрыв, в результате которого Максим Фомин (настоящие имя и фамилия, - Главред) погиб.

По предварительным данным, взорвалась бомба, которая была в подаренной Татарскому на встрече статуэтке.

Указывается, что взрывчатка была размером с мыло, поэтому поместилась в статуэтке.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в стране-оккупанте России начинаются процессы внутренней борьбы.

Он написал о том, что в России начинается "поедание пауками друг друга в банке". Внутренний терроризм может стать элементом политической борьбы в стране.

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Владимир Путин Евгений Пригожин война России и Украины
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