Подрыв пропагандиста Татарского в Питере: в РФ нашли "украинский след"

Евгений Пригожин заявил о том, что взрыв могла организовать некая "группа радикалов".

Место ликвидации пропагандиста Татарского / СК РФ

Кафе в Санкт-Петербурге, в котором взорвали пропагандиста Владлена Татарского, ранее принадлежало главарю бандформирований наемников ЧВК Вагнера Евгению Пригожину.

Как рассказал "повар Путина", он передал заведение пропагандистскому движению Кибер Z фронт, сообщила пресс-служба Пригожина.

Он предполагает, что взрыв организовала "группа радикалов", которая "вряд ли имеет отношение к правительству" Украины.

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"Действительно, кафе я передал патриотическому движению Кибер фронт Z, и они проводили там различные семинары. Вероятнее всего, эта трагедия на семинаре и произошла", — говорится в комментарии.

Пригожин согласился с предположением журналистов о том, что убийство пропагандиста Владлена Татарского в кафе схоже с убийством Дарьи Дугиной — она погибла в августе 2022 года при подрыве автомобиля, в котором должен был ехать пропагандист Александр Дугин.

Вместе с тем в России версии убийства пропагандиста Татарского разнятся.

В свою очередь глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил об "украинском следе" и о том же "почерке", что и при убийстве Дарьи Дугиной.

Ликвидация пропагандиста Татарского

Вечером, 2 апреля, в кафе Стрит-бар на Университетской набережной в Санкт-Петербурге проходил так называемый "творческий вечер" боевика "ДНР", военного пропагандиста Владлена Татарского. В кафе произошел взрыв, в результате которого Максим Фомин (настоящие имя и фамилия, - ред.) погиб.

По предварительным данным, взорвалась бомба, которая была в подаренной Татарскому на встрече статуэтке.

Указывается, что взрывчатка была размером с мыло, поэтому поместилась в статуэтке.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в стране-оккупанте России начинаются процессы внутренней борьбы.

Он написал о том, что в России начинается "поедание пауками друг друга в банке". Внутренний терроризм может стать элементом политической борьбы в стране.

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