"Россию ждет необратимые процессы": Подоляк сделал заявление после гибели боевика "ДНР" Татарского

Внутренний терроризм в стране-агрессоре России становится инструментом политической борьбы, считает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В России пауки в банке поедают друг друга - Подоляк / Коллаж Офис президента, ua.depositphotos.com

В стране-оккупанте России начинаются процессы внутренней борьбы. Внутренний терроризм станет инструментом такого противостояния. Государство ожидают необратимые процессы и смута. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он написал о том, что в России начинается "поедание пауками друг друга в банке".

Внутренний терроризм может стать элементом политической борьбы в стране.

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По мнению чиновника, РФ ожидают необратимые процессы и новая смута. Украина же знает свой путь и будет следовать по нему дальше.

"В РФ начинается… Пауки поедают друг друга в банке. Вопрос "Когда внутренний терроризм станет инструментом внутриполитической борьбы?" в стране закрученных гаек был вопросом времени, как прорыв созревшего гнойника. Россию ждут необратимые процессы и Смута 2.0. А у нас свой путь", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Гибель пропагандиста РФ Татарского в Санкт-Петербурге

Вечером, 2 апреля, в кафе Стрит-бар на Университетской набережной в Санкт-Петербурге проходил так называемый "творческий вечер" боевика "ДНР", военного пропагандиста Владлена Татарского. В кафе произошел взрыв, в результате которого Максим Фомин (настоящие имя и фамилия, - ред.) погиб.

По предварительным данным, взорвалась бомба, которая была в подаренной Татарскому на встрече статуэтке.

Указывается, что взрывчатка была размером с мыло, поэтому поместилась в статуэтке.

Война России против Украины: