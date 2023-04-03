Убийство пропагандиста Татарского может быть предупреждением Пригожину — ISW

Аналитики Института изучения войны не исключают, что убийство пропагандиста Владлена Татарского направлено на эскалацию внутренних конфликтов.

Убийство Татарского может быть предупреждением Пригожину — ISW / Фото: скриншот, via dixinews

Убийство пропагандиста Владлена Татарского в баре Пригожина в центре Санкт-Петербурга в воскресенье, 2 апреля, по всей вероятности, является частью эскалации внутренних конфликтов в России с участием ЧВК "Вагнера". Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что убийство Татарского может быть предупреждением "повару" Путина, главе ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину, который все чаще ставит под сомнение основные положения Кремля о войне в Украине и начал посягать на пост президента РФ.

"Похоже, что убийство Татарского намеренно инсценировали в принадлежащем Пригожину помещении. Некоторые российские политологи предполагали, что и сам глава ЧВК "Вагнера" должен присутствовать на мероприятии, хотя подтверждений этого предположения нет. Возможно, это громкое убийство отпугнет людей от посещения подобных мероприятий. Эта атака также может быть попыткой власти запугать других блогеров, связанных с ЧВК "Вагнер", — отмечают аналитики.

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Убийство Владлена Татарского - что известно

В воскресенье, 2 апреля, в Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе Street food bar. В результате инцидента погиб российский "военный корреспондент" и пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин), который проводил в заведении творческий вечер на тему "Есть такая профессия военкор". Еще 30 человек получили ранения.

РосСМИ пишут, что причиной взрыва могла стать статуэтка, которую принесла и вручила пропагандисту Татарскому одна из посетительниц.

Пропагандистское издание РИА Новости писало, что подаренную статуэтку осматривали перед вручением, а принесшая ее девушка была знакома организаторам.

По факту убийства Татарского в РФ было открыто уголовное производство по статье 105 УК.

Тем временем жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову, которую подозревают в убийстве Татарского, продолжают разыскивать.

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