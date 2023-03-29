Пригожин троллит Путина и может использовать медиа-влияние, чтобы баллотироваться в президенты - ISW

Постановочная пародия кинематографического стиля интервью Путина может быть использована в рамках большей кампании троллинга с целью нападения на Кремль.

Пригожин хочет показать себя кандидатом в президенты России / Фото: сайт Кремля, скриншот

Глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин использует российские медиа, чтобы показать себя будущим кандидатом на пост президента России на выборах 2024 года. Об этом говорится в отчете Институте изучения войны.

Аналитики ISW отмечают, что недавно опубликованное интервью Пригожина визуально похоже на различные интервью с российским президентом Владимиром Путиным. До этого видео с Пригожиным выглядели иначе - это были кадры в динамике или такие, которые напоминают поле боя.

"Пригожин также использовал это интервью, чтобы повторить свои предыдущие аргументы о необходимости привить российским бойцам жесткую идеологию и намекнуть, что Минобороны России намеренно лишает группу "Вагнера" артиллерийских боеприпасов", - отмечают в ISW.

видео дня

По мнению аналитиков, постановочная пародия кинематографического стиля интервью Путина может быть использована в рамках большей кампании троллинга с целью нападения на Кремль или для того, чтобы провести молчаливые параллели между Пригожиным и Путиным.

Напомним, 11 марта глава боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что он, мол, намерен в 2024 году "баллотироваться на пост президента Украины". На воображаемых "выборах" он намерен "соревноваться" с пятым президентом Петром Порошенко и действующим главой государства Владимиром Зеленским.

При этом Пригожин неоднократно атаковал президентскую администрацию Путина, например, заявляя, что некоторые чиновники являются предателями.

Также он подвергал сомнению кремлевские нарративы о том, что РФ воюет с НАТО, а в Украине есть нацисты.

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