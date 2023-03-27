Пригожина могут "слить" ВСУ российские военные: журналист раскрыл сценарий

Чем дальше, тем больше деятельность Евгения Пригожина будет получать противодействие в РФ, говорит Александр Сотник.

Александр Сотник оценил перспективы Евгения Пригожина / УНИАН, Скриншот

Главарь бандформирований ЧВК Вагнера Евгений Пригожин опасен тем, что он анонсировал создание "армии с идеологией", заявил главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

"Он сказал, что после того, как они разберутся с Бахмутом, он начнёт набирать по всей России (в 42 регионах он открыл вербовочные пункты) молодежь. Причём молодняк в России – это в основном криминал, просто не отсидевший. Не пускают Пригожина на зоны – он обращается к бесконвойникам, потому что вся нынешняя Россия – это одна большая зона с глубоко криминальным населением", — отметил он в интервью Главреду.

Журналист считает, что нынешним элитам в РФ может не понравиться такая деятельность Пригожина.

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"Пригожин для населения понятен. Когда он машет кувалдой, населению понятно. И когда Пригожин говорит, что будет собирать армию с идеологией народной справедливости, это очень опасно для элит, потому что грозит им кувалдированием. Представляете, заходит такая тёплая компашка из 30-40 человек и стучится кувалдой в ворота Игорю Шувалову, например. Это же немножечко волнует", — убежден он.

Публицист говорит, что чем дальше, тем больше деятельность Пригожина будет получать противодействие в РФ.

"Но Пригожин почему-то уверен, что ему удастся вернуться в Россию с кувалдой и увлечь за собой массы. Ульянов в своё время пустил в массы – "грабь награбленное". Вот сейчас под этим девизом может появиться дюжина таких пригожиных. Даже если Пригожина убьют где-нибудь под Бахмутом, грубо говоря, адъютант Шойгу позвонит адъютанту Залужного и скажет: "А вот от нас жест доброй воли – вот вам координаты одного лысого товарища с кувалдой. Вот вам подарок". Такое место в людоедне пустым не останется, на его месте вырастет дюжина таких людоедов. Такой пример заразителен", — добавил Сотник.

Ранее Сотник заявил о том, что война в Украине может завершиться к середине осени 2023 года. Но у Украины будет очень важная задача – после выхода украинских военных на границы 1991 года "зафиксировать" это должным образом.

Он отмечает, что одна из причин возможного скорого завершения войны заключается в том, что США будут предоставлять помощь и делать всё возможное для этого.

Вместе с тем он считает, что российский диктатор Владимир Путин не откажется от своей идеи захватить Украину, потому что он психически болен и вбил себе в голову, что это "его миссия". Глава Кремля считает себя "исторической личностью", пояснил Сотник.

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