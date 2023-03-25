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"Закончатся солдаты – прикажет рожать": психически больной Путин не откажется от Украины – Сотник

25 марта 2023, 04:30
Путин – больной человек. Он считает себя "исторической личностью, у которой есть миссия", и от этой идеи фикс он не откажется никогда.
Владимир Путин, Александр Сотник
Путин – психически больной, он не откажется от идеи захватить Украину, говорит журналист/ сайт Кремля, Facebook Сотник

Российский диктатор Владимир Путин не откажется от своей идеи захватить Украину, потому что он психически болен и вбил себе в голову, что это "его миссия".

Глава Кремля считает себя "исторической личностью". Об этом сказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель, публицист Александр Сотник во время чата на Главреди.

"Горбатого могила исправит. Путин не откажется от своего первоначального замысла – он болен Украиной. Он чувствует себя исторической личностью, которая должна объединить Русь Белую, Русь Малую, Русь Великую и Русь новую. Он – больной человек, реально психически больной", – отмечает Сотник.

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По словам журналиста, это у Путина идея фикс, и он от этой идеи не откажется никогда, даже если у него будут заканчиваться военные силы.

"Ему скажут: "Владимир Владимирович, у вас солдаты закончились". Он даст приказ: "Всем рожать! Чтобы завтра к 12 часам были готовы новобранцы!". Он ненормальный", – подчеркнул Сотник.

Возможность устранения Путина в РФ

Ранее Александр Сотник отмечал, что российское окружение боится сдавать главу страны-агрессора Владимира Путина под суд, потому что диктатор может утащить "на дно" всю элиту за собой. Он не исключает, что российские элиты могут убить Путина, чтобы тот вообще не дожил до Гааги. Сотник даже рассказал о слухах об "устранении двойников Путина". По его данным, приказ лично отдавал диктатор.

Российский адвокат и правозащитник Николай Полозов выразил мнение, что элиты РФ даже после выдачи Международным уголовным судом ордера на арест российского диктатора Владимира Путина еще не готовы сдать главу Кремля. Сейчас Путин является фигурой, которая устраивает практически всех представителей российской элиты. Если его уберут, это будет означать разрушение вертикали власти и может привести к гражданской войне в России.

Ранее политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок выразил мнение, что глава Китая может уже знать, кто окажется на месте российского диктатора Владимира Путина. Диктатора РФ может заменить на посту Патрушев или Мишустин, при этом именно с Михаилом Мишустиным встречался китайский президент Си Цзиньпин.

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