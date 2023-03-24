"Война закончится осенью, дальше зайдут миротворцы НАТО": журналист назвал главную задачу Украины

После выхода украинских военных на границы 1991 года, в Украину сразу зайдут миротворцы НАТО и запустится процесс вступления государства в Альянс.

Журналист назвал главную задачу Украины после выхода на границы 1991 года/ 28 ОМБР имени Рыцарей Зимнего Похода, Facebook Сотник

Война в Украине может завершиться к середине осени 2023 года. Но у Украины будет очень важная задача – после выхода украинских военных на границы 1991 года "зафиксировать" это должным образом.

Об этом сказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель, публицист Александр Сотник во время чата на Главреде. Он отмечает, что одна из причин возможного скорого завершения войны заключается в том, что США будут предоставлять помощь и делать всё возможное для этого.

видео дня

"Я считаю, что война в Украине закончится в календарном 2023 году. Этому есть несколько причин, в том числе политических. Дело в том, что в США начинается новый электоральный цикл, и администрация Байдена очень заинтересована наконец поставить точку в истории с Путиным и в истории с этой войной в Украине. Сейчас для ВСУ и Украины главное, как штангист фиксирует взятие веса, зафиксировать выход на границы 1991 года", – отмечает Сотник.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 года подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

После того, как украинские военные выйдут на границы 1991 года, в Украину сразу зайдут миротворцы. Будут организованы базы НАТО и запустится процесс вступления Украины в Альянс, считает журналист.

"Поэтому мне кажется, что в 2023 году будет сделано всё возможное для того, чтобы к осени, к концу сентября 2023 года, всё было закончено. Это мое мнение на сегодняшний день: до конца сентября-начала октября эта война может завершиться", – спрогнозировал Сотник.

Война в Украине

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что страна-агрессор Россия может воевать еще максимум два года – до конца 2024 года. Дальше у нее просто не хватит сил продолжать это. Однако РФ может "сдуться" еще быстрее, если против нее усилят санкции.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский намекнул на контрнаступление ВСУ. Он заявил, что российская оккупационная армия теряет значительные силы в городе Бахмут Донецкой области, враг выдыхается, и ВСУ совсем скоро этим воспользуются.

Напомним, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский высказал мнение, что западные государства не допустят поражения Украины в войне с РФ, ведь в таком случае это будет их поражением. Сейчас западные партнеры уже не будут отступать и продолжат предоставлять украинцам помощь для защиты от агрессора.

Вас также может заинтересовать: