Сын мэра Березани на Киевщине ударил военного на заседании горсовета: детали

Депутат обозвал защитника "чучелом" и набросился на него. Вероятной причиной агрессии стало то, что военный критиковал решение мэра.

На Киевщине депутат горсовета и сын мэра ударил военного/ скрин

В городе Березань Киевской области депутат горсовета и сын мэра Владимира Тимченко во время сессии городского совета напал на военного и ударил его по лицу.

Сергей Тимченко начал вести себя агрессивно в зале после того, как защитник Украины высказался о решениях мэра. Соответствующее видео инцидента появилось в сети.

Известно, что военнослужащий, который приехал домой в отпуск, якобы начал критиковать действия и решения мэра.

видео дня

Как видно на видео, защитник встал и встал рядом с местом, где сидел мэр, чтобы обратиться к нему. Но он не успел этого сделать, ведь почти сразу со своего места поднялся сын мэра Сергей Тимченко, направился к военному и ударил его кулаком по лицу.

На Киевщине депутат горсовета и сын мэра ударил военного/ скрин

Реакция полиции на инцидент

В Броварском районном управлении полиции рассказали, что пострадавший 30-летний военный подал заявление об инциденте, в результате которого он получил телесные повреждения, 23 марта около 20:50.

"Сейчас 30-летний военнослужащий направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы. Правоохранители Броварского управления полиции Киевщины устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят следственные действия. Дознаватели, по факту умышленного нанесения легких телесных повреждений, начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 125 УК (нанесение легких телесных повреждений – ред.)", – говорится в сообщении полиции.

Избиение срочника в воинской части под Житомиром

Напомним, 11 марта в сети распространилось видео, на котором офицер избил якобы солдата срочной службы на Житомирщине. На видео видно, как командир с ноги бьет солдата. Позже младший лейтенант пояснил, что он якобы таким образом проводил "воспитательную беседу", потому что солдат находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом командир попросил прощения на камеру и сказал, что он готов понести наказание.

В 190-м учебном центре отреагировали на инцидент. Там отметили, что уже началось служебное расследование, к которому приобщены все компетентные структуры: Служба Военного правопорядка, контрразведка, Государственное бюро расследований и т.п.

В то же время Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту избиения, о чем в ГБР сообщили 13 марта.

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