"Значит надо идти до Львова": Медведев еще шире раскатил губу и объявил новые цели РФ

Путинский прихвостень считает, якобы против российских оккупантов "косвенно" выступили 3,6 миллиона представителей армии НАТО.

Медведев еще шире раскатил губу и объявил новые цели РФ/ УНИАН

В стране-агрессоре России снова заговорили о том, что хотят захватить "всю Украину вплоть до Львова". Такими розовыми мечтами поделился заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

При этом он снова заявляет о якобы "противостоянии РФ с НАТО", ведь, очевидно, боится признаться, что российские захватчики раз за разом терпят поражение от украинской армии. Об этом Медведев сказал представителям российских пропагандистских СМИ, соответствующее видео было опубликовано в его Telegram-канале.

На этот раз Медведеву привиделись 3,6 миллиона представителей армии НАТО, которые "незаметно" участвуют в войне.

видео дня

"Скажу лишь одно, что и так очевидно: российская армия воюет не с Украиной, не с украинским полунацистским или нацистским режимом. Наша страна воюет с 3,6 миллиона представителей армии НАТО – они участвуют в таком снятом, гибридном конфликте, но они участвуют, и они по сути это уже не скрывают – и с населением в 800 миллионов человек, которые поставляют технику, средства поражения и деньги киевскому режиму", – сморозил прихвостень Путина.

При этом Медведев, даже не стесняясь захватнических амбиций своей страны-агрессора, назвал территории Украины "российскими" и заявил, якобы из них нужно "выбросить всех иностранцев".

"Нужно добиться всех поставленных целей по защите наших территорий, то есть территорий Российской Федерации. То есть выбросить всех иностранцев, которые там находятся, в широком смысле этого слова", – выдал очередную порцию бреда зампредседателя Совета безопасности РФ.

Медведев назвал новые цели России и вновь заявил, якобы страна-террорист РФ хотела бы захватить Киев и "всю Украину вплоть до Львова". Интересно, что раскатав губу на Киев и Львов, он "подзабыл", что российская оккупационная армия уже восемь месяцев не может захватить гораздо меньший по размерам Бахмут в Донецкой области.

"Создать санитарную полосу, которая не позволит обстреливать или применять любые другие виды оружия, которое работает на средних и коротких дистанциях, километров 70-100, демилитаризовать, если говорить о военной компоненте. А если этого окажется недостаточно, тогда принимать какие-то другие решения. Здесь нельзя отбрасывать ничего: если до Киева надо дойти, значит надо идти до Киева, если до Львова нужно дойти, значит надо идти до Львова для того, чтобы истребить эту заразу", – поделился своими розовыми мечтами путинский прихвостень.

Дмитрий Медведев/ скрин

Ранее Медведев угрожал Германии ракетным ударом в том случае, если в этой стране задержат российского диктатора Владимира Путина согласно ордеру на арест, выданному Международным уголовным судом в Гааге. Он заявил, что якобы РФ ударит ракетами по Бундестагу и Офису Шольца.

Напомним, заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев сморозил еще одну "причину" полномасштабного вторжения РФ в Украину. В интервью российским пропагандистам он заявил, якобы "Украина – это часть России", но будто бы долгое время Россия "мирилась с тем, что Украина была отдельно".

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