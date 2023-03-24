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"Если Путина свергнут, будет гражданская война": правозащитник сказал, почему в РФ "берегут" диктатора

24 марта 2023, 08:23
Сейчас Путин устраивает практически всех представителей российской элиты. Если его уберут, это будет означать разрушение вертикали власти.
Владимир Путин, Николай Полозов
Элиты в РФ хотят "пропетлять" и не сдать Путина после выдачи ордера на его арест/ ua.depositphotos.com, УНИАН

Элиты страны-агрессора РФ даже после выдачи Международным уголовным судом ордера на арест российского диктатора Владимира Путина еще не готовы сдать главу Кремля.

Среди элит еще нет ощущения приближающегося поражения, поэтому они надеются на то, что даже в этой ситуации им удастся "пропетлять". Такое мнение высказал российский адвокат и правозащитник Николай Полозов в интервью Главреду.

"Мы слышали заявления Захаровой, читали очередную отрыжку Медведева о том, что якобы по МКС нужно нанести удар "Ониксом". Сейчас в российских элитах еще нет ощущения поражения в войне и предчувствия краха режима. Они надеются, что им удастся "пропетлять". И сдавать Путина они пока не готовы", – отмечает Полозов.

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Элиты не готовы сдать Путина в первую очередь потому, что он является модератором процессов, которые происходят в российском политическом истеблишменте, говорит правозащитник.

"Слишком много центров влияния, конкурирующих группировок, и Путин, как определенная консенсусная фигура их всех устраивает. В случае, если его убрать, это будет означать разрушение вертикали власти и появление серьезных предпосылок для внутреннего гражданского конфликта, вплоть до гражданской войны. И, конечно, никто из них этот миг приближать не хочет", – пояснил Полозов.

Ранее политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок выразил мнение, что глава Китая может уже знать, кто окажется на месте российского диктатора Владимира Путина. Диктатора РФ может заменить на посту Патрушев или Мишустин, при этом именно с Михаилом Мишустиным встречался китайский президент Си Цзиньпин.

Российский адвокат и правозащитник Николай Полозов ранее отмечал, что российские элиты поймут, что они "пойдут на дно" вместе с Путиным в тот момент, когда российская оккупационная армия потеряет Крым. На фоне поражения на фронте российские элиты могут задуматься о передаче Путина под трибунал.

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