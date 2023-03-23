Си Цзиньпин с ним уже встречался: эксперт назвал возможного кандидата на пост нового президента РФ

Клочок подчеркнул, что кандидаты на замену российского диктатора Владимира Путина могут быть разные.

Эксперт назвал возможного кандидата на должность нового президента РФ / Скриншот YouTube

Лидер Китая Си Цзиньпин придерживается осторожной политики в отношении страны-агрессора России. Он не намерен поддерживать РФ, поставляя ей оружие, ведь для него более выгодными являются другие экономические решения. Вероятно, глава Китая уже знает, кто окажется на месте российского диктатора Владимира Путина. Об этом рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в эфире 24 канала.

Как отметил Клочок, 21 марта во время официального визита Си Цзиньпина в Москву на встрече не было главы Совбеза РФ Николая Патрушева. В это время он по странному стечению обстоятельств уехал в Ульяновск и там проводил заседания.

"Это тот Патрушев, который ездил в Китай уладить проект транзита и который хочет и стремится поставить к власти своего сына Дмитрия", - пояснил эксперт.

видео дня

По его мнению, Патрушев – это даже хуже, чем Путин. В то же время есть и другой преемник, который сформировался за эти два года – это премьер-министр Михаил Мишустин. Клочок подчеркнул, что на этого кандидата может согласиться и сам Путин.

Политический эксперт подчеркнул, что именно с Михаилом Мишустиным встречался китайский президент Си Цзиньпин.

"Да, в той части есть простое обоснование – экономическое сотрудничество. Глава правительства будет ехать в Китай, чтобы подписывать, возможно, вместе с Путиным проект "Сила Сибири 2" не в России, а в Пекине на условиях Пекина, чтобы Россия привезла туда газ", - отметил он.

Клочок подчеркнул, что кандидаты на замену Путина могут быть разные. Так что ни один сценарий нельзя недооценивать.

Визит Си Цзиньпина в РФ

Глава КНР Си Цзиньпин 20 марта посетил Москву, столицу страны-оккупанта и агрессора РФ. Си Цзиньпин – первый из мировых лидеров, который провел встречу с хозяином Кремля после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина.

Во время встречи с главой Кремля Си Цзиньпин назвал Путина "дорогим другом", а также выразил убеждение, что россияне поддержат своего диктатора на президентских выборах в 2024 году.

Как отметил политический и экономический эксперт Тарас Загородний, на самом деле такая поддержка ничего не значит. Если Путин проиграет выборы или закончит жизнь самоубийством, то ничего не случится. У Китая есть экономические рычаги, свои инструменты давления на Россию. Пекин интересуют исключительно преференции и стабильность территории.

Вас может заинтересовать: