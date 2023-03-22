'После победы в войне Украине будет очень тяжело': Вятрович озвучил пессимистичный сценарий

Вятрович подчеркнул, что возвращать страну на нормальный путь развития после войны это всегда трудно.

Вятрович заявил, что после победы в войне с РФ Украине будет очень тяжело / УНИАН, 93-я ОМБр

После победы и войне со страной-агрессором Россией Украине будет очень тяжело, ведь сейчас она теряет своих лучших сыновей. Об этом во время чата на Главреде рассказал историк, народный депутат Украины, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Мы должны быть готовы к тому, что после победы в этой войне нам будет тяжело. Нам будет трудно отстраивать страну. Нам будет трудно возвращать людей из-за границы. И самое главное, мы должны понимать, что часть людей никогда не вернется. И часто это те лучшие, которые сейчас погибли", - отметил Вятрович.

Он также рассказал, что в последние месяцы его лента в Facebook представляет собой сплошной некролог. В этом некрологе он видит много людей, которые могли бы быть полезными для Украины. Они знали, каким образом отстраивать нашу страну после нашей победы.

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"И это уже даже не только мои ровесники, но и моложе. Это те люди, которых я пытался втягивать в общественное движение, которых я пытался воспитывать определенным образом. После потерь на Майдане в 2014 году верилось, что пришли младшие, поэтому, возможно, не всегда нам придется выходить на Майдан. Сейчас эти младшие погибают. Постоянно получаю информацию, что не стало того, не стало того, не стало того... Людей, которых ты видел на площадях, которые готовы были выходить на улицы и отстаивать свободу, пошли защищать страну и уже не вернутся", - сказал историк.

Вятрович подчеркнул, что возвращать страну на нормальный путь развития после войны это всегда трудно. Потому что власть тяжело лишается каких-то чрезвычайных полномочий, которые она ранее получила.

"С кем мы это будем делать? Где те люди, которые понимают важность этого? К сожалению, очень многих из них не будет. Поэтому будет очень тяжело", - добавил он.

Кто такой Владимир Вятрович Владимир Вятрович – историк, публицист, политик, общественный деятель, доктор философии (кандидат исторических наук), народный депутат Украины IX созыва. Был главой Украинского института национальной памяти (с 25 марта 2014 года по 18 сентября 2019-го), председателем ученого совета Центра исследований освободительного движения (Львов), членом наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", экс-директор архива Службы безопасности Украины (2008-2010 годы), пишет Википедия.

Война России против Украины

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что 2023-й станет годом наступления ВСУ. По мнению чиновника, о таком сценарии свидетельствует усиление военной помощи со стороны Запада в виде предоставления БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

Один из самых известных американских генералов последних десятилетий Дэвид Петреус, считает, что ускорить конец войны в Украине могут более жесткие санкции против России. По его мнению, закончится война в Украине переговорами, результатами которых станет соглашение.

"Я думаю, что война наконец-то закончится мирным соглашением. Это произойдет, когда российские лидеры поймут, что, с одной стороны, невозможно вести войну в Украине, а с другой – это просто не окупается. К сожалению, я не могу предсказать, когда возникнут эти условия", - сказал Дэвид Петреус.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полная победа нашего государства в войне против России обеспечит цивилизационную и безопасностную защиту Украины, и это откроет двери для ее полноправного членства в ЕС и НАТО.

"Мы будем страной-победителем. И мы будем субъектными. Очень важно изменить парадигму, которая была долгие годы. Мы делаем Украину мощным субъектом в Европе, чтобы не говорили, что Украина – это где-то возле России, а чтобы все говорили, что Россия – это где-то возле Украины", - сказал глава государства.

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