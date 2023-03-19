'Путин становится токсичным для самой РФ': в Кремле подбирают преемника российскому диктатору - ГУР

В России уже нарастает неудовольствие от происходящего, подчеркнул представитель ГУР Андрей Юсов.

В Кремле подбирают преемника Путину / Фото pixabay.com

Русский диктатор Владимир Путин становится токсичнее и для внешнего мира, и внутри страны-агрессора России. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, в России уже нарастает неудовольствие от происходящего. В связи с этим в Кремле уже ищут преемника диктатору.

"Круг Путина сужается, он становится все более токсичным как для внешнего мира, так и внутри страны. В частности, в башнях Кремля все больше неудовольствия от происходящего. Все более мрачное осознание перспектив, а именно геополитической катастрофы режима Путина. И да, уже речь идет о поиске преемника Путина, и ищет его уже не Путин", - сказал Юсов.

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Напомним, недавно генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки заявил, что российские элиты активно занялись поиском преемника Владимира Путина. Это происходит на фоне провалов на фронте и ухудшения состояния здоровья хозяина Кремля. Подавляющее большинство в элитах понимает, что выиграть войну в Украине невозможно.

Ранее военный аналитик и писатель Стив Стразерс заявил, что есть несколько кандидатов на место президента РФ в случае смерти диктатора Владимира Путина. Он не исключил, что в случае смерти Путина его потенциальными преемниками могут быть Сергей Иванов, бывший министр обороны, и экс-премьер России Дмитрий Медведев, который долгое время считался близким доверенным лицом Путина.

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