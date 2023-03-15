"Фейковое и нелегитимное государство": лидер чеченцев заявил, что до распада РФ остались считанные дни

Ахмед Закаев подчеркнул, что Россия сохранилась до сегодняшнего дня только из-за экономических интересов, которые имели Евросоюз и Соединенные Штаты.

Лидер чеченцев заявил, что до распада РФ остались считанные дни / УНИАН, Википедия

Страна-агрессор Россия всегда использовала свое влиятельное положение в международных отношениях с целью защиты собственных интересов. Эта практика не началась с Украины или Чечни, а нашла свое начало еще раньше. Это началось тогда, когда РФ получила право вето в Совете Безопасности ООН, не будучи членом Ассамблеи. Такое мнение высказал глава правительства Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев.

Как отметил Закаев в эфире 24 канала, когда создавался Совет Безопасности ООН такого государственного образования как Россия еще не существовало. Как результат, пользуясь правом вето, страна-агрессор довела ситуацию до ее нынешнего состояния. Он подчеркнул, что Россия – это исключительно фейковое и нелегитимное государство, сохранившееся до сегодняшнего дня только из-за экономических интересов, которые имели Евросоюз и Соединенные Штаты.

"Она сохранялась бы и в дальнейшем, если бы не открытые агрессивные действия со стороны Путина", - сказал глава правительства Чеченской Республики Ичкерия.

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Он заметил, что глядя на события 1994 года в Чечне, мир считал, что российский диктатор Владимир Путин успокоится на этом, поэтому закрыл глаза. Однако для чеченцев это обошлось в 300 тысяч убитых среди гражданского населения, из которых 42 тысячи – это дети.

Кроме того, борьбу чеченского народа за свою независимость перевели в категорию борьбы против международного терроризма. Этот опыт Путин решил повторить в 2022 году в отношении Украины, когда объявил о так называемых "денацификации" и "демилитаризации" нашего государства. Глава Кремля думал, что его агрессивные действия снова спокойно примут. Впрочем, к счастью, мир наконец осознал, что собой представляет Россия.

"Сейчас мир осознал, какой угрозой является Россия. Я уверен, что сегодня решается судьба не России, а всего цивилизованного мира", - заявил глава правительства Чеченской Республики Ичкерия.

По его словам, сегодня Россия работает по всему миру, чтобы склонить Украину к прекращению военных действий и оставить за собой оккупированные территории. Задача мира – не поддаться на эти ухищрения страны-агрессора.

"Это будет означать проигрыш не только Украины или чеченцев, а всего цивилизованного мира. Я слежу за всеми процессами и учитывая то, что происходит сейчас, уверен, что сегодня мы считаем и доживаем последние дни перед распадом России", - подчеркнул Закаев.

Распад Российской Федерации

Напомним, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина освободит все свои территории от российских захватчиков. В то же время страну-агрессора Россию ждет довольно печальная судьба – в будущем это государство распадется. Также секретарь СНБО убежден, что совсем скоро армия чеченского диктатора Рамзана Кадырова начнет убивать русских на территории Российской Федерации.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ожидает распад с парадом суверенных республик.

Как отметил военный эксперт Роман Свитан, после военного поражения в Украине страна-агрессор Россия распадется по Уральскому хребту на две части – азиатскую и европейскую. По мнению Свитана, управление развалом России Соединенные Штаты отдадут Китаю, по крайней мере, азиатской ее частью. А территориями к Уралу будут управлять европейские структуры.

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