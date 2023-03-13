Россияне могут атаковать с неожиданных направлений: эксперт рассказал, откуда ждать угрозу

Захватчики могут попытаться вести какие-то наступательные действия с целью отвлечения украинских сил, подчеркнул Мусиенко.

Эксперт рассказал о неожиданных направлениях наступления РФ / коллаж фото Минобороны РФ, из открытых источников

Руководитель Центра военно-правовых исследований и эксперт в области военных дел Александр Мусиенко высказал свое мнение о возможном наступлении РФ из неожиданных направлений. Он утверждает, что российские захватчики могут совершить нападение с территории России у северных границ Украины, а также из Беларуси. Об этом Мусиенко рассказал в интервью ТСН.uа.

"Я допускаю сценарий, что определенные российские силы, которые присутствуют на территории Беларуси, возможно совместно с белорусскими или самостоятельно, могут совершать определенные диверсионные акты, могут пытаться прорываться и могут попытаться вести какие-то наступательные действия с целью отвлечения наших сил", - отметил эксперт.

В то же время, по словам Мусиенко, эти действия российские оккупанты могут предпринимать не для сдерживания атак, а с целью не дать возможности ускорить контрнаступление ВСУ и для рассредоточения украинских бригад.

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"С этой целью, я думаю, что Лукашенко ищет оружие, которое бы давало возможность усилить ракетные атаки по территории Украины. Поэтому он и посещает Иран и Китай. Россия так же на это рассчитывает", - сказал он.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Россия перешла в наступление

Недавно заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что стратегические цели России в войне против Украины остаются неизменными. Противник не отказывается от планов уничтожения и захвата нашего государства. По ее словам, по состоянию на сейчас основные усилия враг сосредотачивает на востоке Украины. Оккупанты пытаются выполнить задачу выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Впрочем, уже несколько месяцев им это не удается.

Как отметил бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ, капитан 1-го ранга запаса Андрей Рыженко, страна-оккупант Россия во время своего наступления на Украину применила практически все свои резервы и боеспособные подразделения. Кульминация наступательных действий захватчиков наступит уже через несколько недель. Темпы атак угасают, россияне несут большие потери.

"По моему мнению, темпы проведения наступательной операции России угасают. Противник пытается усилить свои позиции и чаще использует тактическую авиацию, но безуспешно. Учитывая то, что россияне на войне несут очень большие потери, а ситуация в экономике ухудшается, общая картина складывается не в пользу России. Это признают даже их эксперты", - пояснил ситуацию Рыженко.

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