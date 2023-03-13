Наступление России подходит к кульминации: капитан ВМСУ рассказал, когда "сдуются" оккупанты

Агрессор Россия применила практически все свои боеспособные подразделения в Украине, наступление угасает, считает капитан 1-го ранга запаса ВМСУ Андрей Рыженко.

Кульминация наступления войск России ожидается уже через несколько недель - эксперт / Коллаж Главред, Минобороны РФ

Страна-оккупант Россия в ходе своего наступления на Украину применила практически все свои резервы и боеспособные подразделения. Кульминация наступательных действий захватчиков наступит уже через несколько недель. Темпы атак угасают, россияне несут большие потери. Об этом заявил бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ, капитан 1-го ранга запаса Андрей Рыженко.

В интервью Главреду он рассказал о том, что на территории Украины находятся уже 360 тысяч российских войск. Москва продолжает наступать.

"Россия проводит очень активные наступательные действия на участке от Угледара до Купянска. Атаки продолжаются 1,5 месяца на участке фронта, который достигает примерно 200 километров. Сейчас на территории Украины находятся 360 тысяч российских военных. Это вдвое больше, чем было в прошлом году. Согласно оценкам мировых разведок, на 16,7% украинских земель находятся 90-97% подразделений России. К этой группировке подключены силы четырех военных округов - Западного, Южного, Центрального и Восточного", - сказал Рыженко.

видео дня

Впрочем, как отметил эксперт, оккупанты уже применили практически все свои боеспособные силы и резервы в Украине, но не смогли добиться существенного продвижения.

"По моему мнению, темпы проведения наступательной операции России угасают. Противник пытается усилить свои позиции и чаще использует тактическую авиацию, но безуспешно. Учитывая то, что россияне на войне несут очень большие потери, а ситуация в экономике ухудшается, общая картина складывается не в пользу России. Это признают даже их эксперты", - объяснил ситуацию Рыженко.

Также он добавил, что пик наступления войск РФ ожидается уже через несколько недель. Украине нужно продержаться это время, чтобы потом перейти к контрнаступлению.

"Я думаю, что пик наступления войск России - это вопрос нескольких недель. Надо выстоять несколько недель и уже после этого будут происходить определенные события", - подчеркнул Андрей Рыженко.

Контрнаступление армии Украины

Советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, генерал-майор Виктор Назаров ранее заявил, что силы обороны Украины перейдут в контрнаступление после того как получат тяжелую бронетехнику от Запада. Также нужно решить вопросы с боеприпасами и логистикой.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк полагает, что армия Украины пойдет в контрнаступление уже через 2 месяца. Чиновник также подчеркнул потребность ВСУ в вооружениях и боеприпасах.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сказал, что на Луганщине ВСУ перейдут к контрнаступательной операции уже через 2-3 недели. По его словам, в это время украинским войскам удастся собрать нужные резервы.

Смотрите полную версию интервью Андрея Рыженко Главреду

Война России против Украины: