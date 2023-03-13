'Мир столкнулся с наибольшим риском эскалации': Сунак объяснил, чем опасны РФ и Китай

Сунак подчеркнул, что незаконное вторжение России в Украину и потенциальное нападение Китая на Тайвань грозит миру ядерной войной.

Сунак объяснил, чем угрожают миру Россия и Китай / скриншот из видео, Википедия

Глава правительства Великобритании Риши Сунак заявил, что война страны-агрессора России в Украине и агрессия Китая против Тайваня угрожают создать мир, который "будет определяться опасностью, беспорядком и расколом". Об этом сообщает Sky News.

"Незаконное вторжение России в Украину и безответственная ядерная риторика в сочетании с более агрессивной позицией Китая в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе угрожают создать мир, в котором царят опасность, беспорядок и раскол", - сказал Сунак.

Как отметил британский премьер, мир столкнулся с наибольшим за несколько десятилетий риском эскалации угроз до уровня "неконтролируемого конфликта" с применением ядерного оружия.

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По этой причине он представил программу обороны Соединенного Королевства, которая способна выдержать вызовы, которые могут возникнуть. Так, Лондон объявил о предоставлении дополнительных 3 миллиардов фунтов стерлингов на следующие два года для британского ядерного оружия и подводного флота, а также о дополнительных 1,9 млрд фунтов стерлингов на запасы боеприпасов.

"Риск эскалации выше, чем когда-либо за последние десятилетия, и все больше передовых систем оружия разрабатывается, проходит испытания или берется на вооружение", - отметил Сунак.

Китай может поставить оружие России

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил NBC, что Китай рассматривает возможность поставок агрессору России летального оружия. Пекин и Москва уже ведут переговоры по этому вопросу.

Китайские вооружения в такой ситуации могут быть использованы в боевых действиях против Украины.

Президент США Джо Байден считает, что Китай не примет мер по решительному военному усилению РФ.

Байден предупредил Пекин о серьезных санкциях в случае поставок вооружений стране-оккупанту России.

Директор ЦРУ Уильям Бернс подтвердил заявления Блинкена и Байдена о том, что Китай размышляет над тем, давать ли России оружие. В Пекине решение пока не приняли. Как считает Бернс, Си Цзиньпин внимательно следит за войной и "протрезвел" от увиденного.

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