"Половина армии РФ разбежится": Жданов рассказал о перспективе контрнаступления ВСУ

Военный эксперт подчеркнул, что никто, кроме Генштаба, не знает, где ВСУ начнут контрнаступление.

Жданов рассказал о перспективе контрнаступления ВСУ/ 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Главред

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Украина должна озвучивать свои планы относительно контрнаступления, ведь это очень пугает российских захватчиков. Впрочем, есть одно важное условие – нельзя разглашать, где именно должно состояться контрнаступление.

Как отметил Жданов во время стрима на своем YouTube-канале, никто, кроме Генштаба, не знает, где ВСУ начнут контрнаступление. По его словам, российские захватчики об этом точно не знают.

"Если бы они об этом знали, то мы бы уже видели реакцию: они бы возводили оборонительные сооружения. Но говорить о наступлении нужно, чтобы враги раздражались и боялись. Не факт, что мы пойдем в наступление на Запорожском направлении, где россияне уже копают оборонительные сооружения. А может мы пойдем на другом участке фронта", - пояснил военный эксперт.

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Он подчеркнул, что сегодня российская пропаганда говорит лишь о "победе". Таким образом Кремль повышает моральное состояние россиян. Если же им будут говорить правду, то половина армии РФ разбежится.

"Им не нужно, чтобы общество говорило о том, а где же "вторая армия мира". Для РФ наше наступление будет "лотереей" – вытянут они свой счастливый билет или нет. А может того билета у них и не будет. Тем временем Путин говорит, что "все идет по плану", они всех побеждают и готовятся к переговорам с Западом", - отметил Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Ранее экс-директор по делам Европы в Совбезе США, подполковник армии США Алекс Виндман отмечал, что в ближайшие год-два нет никаких шансов, что Россия сможет переломить ход войны в свою пользу. К концу 2023 года ситуация начнет входить в фазу дипломатии с переговорами. К зиме 2023 года РФ, вероятно, "сожжет" большую часть своих войск, а затем перейдет к обороне, после чего Украина сможет вести наступление, считает Виндман.

Издание The Economist со ссылкой на европейских чиновников писало, что Украина быстро готовится к проведению контрнаступления. За прошедшие три месяца с 9 декабря 2022 года и до сих пор она получила 40% всей военной помощи, которую обещал Пентагон с начала полномасштабной войны – речь идет о помощи на сумму более 8 миллиардов долларов.

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, украинские военные готовятся к мощному контрнаступлению, которое вероятнее всего состоится в Запорожской и Херсонской областях. Российские оккупанты боятся и пытаются подготовиться к этому – роют траншеи, строят укрепления, создают линии обороны.

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