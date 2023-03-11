УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Почему россияне переключились на ракеты Калибр и Кинжал: эксперт назвал истинную причину

11 марта 2023, 03:10
Ранее у россиян был лозунг: "Заморозим украинцев и загоним в пещеры". Однако это им не удалось.
Почему россияне переключились на ракеты Калибр и Кинжал: эксперт назвал истинную причину
Эксперт рассказал, почему россияне переключились на ракеты "Калибр" и "Кинжал" / УНИАН, скриншот с видео

Во время последней ракетной атаки по Украине, которая случилась 9 марта, российские захватчики применяли не только ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, но и "Калибры" и "Кинжалы". Авиационный эксперт, научный сотрудник музея НАУ Валерий Романенко в интервью Главреду рассказал, почему захватчики переключили свое внимание на Калибры" и "Кинжалы", которые находятся у них в дефиците.

"Ракеты "Калибр" мы как сбивали успешно, так и сбиваем, потому что это легче, чем сбить последние модели Х-101, которые в РФ оборудовали системами радиопротиводействия нашим радарным системам. А вот "Кинжалы" дают уверенность – для их направления ракете указываются координаты, и мы не способны им противодействовать", - рассказал эксперт.

Как отметил Романенко, во время последней атаки страна-агрессор Россия также использовала ракеты Х-22. Но их дальность, а главное точность, в отличие от "Кинжалов", не позволяет поражать объекты.

видео дня

"У россиян нет других средств для того, чтобы точно ударить по электростанциям или по трансформаторам, поэтому они и используют "Кинжалы" как более надежное в их понимании средство поражения", - пояснил он.

Романенко также отметил, что ранее у россиян был лозунг: "Заморозим украинцев и загоним в пещеры". Однако это им не удалось.

"Сейчас они могут снова придумать какой-то идиотский лозунг, потому что креатив у них плохо работает. Поэтому пусть попробуют заморозить нас летом", - добавил эксперт.

Кто такой Валерий Романенко

Валерий Романенко – авиационный эксперт, научный сотрудник музея Национального авиационного университета (НАУ).

Массированная ракетная атака на Украину 9 марта

Страна-агрессор Россия массово атаковала Украину ракетами в ночь на четверг, 9 марта. В Киеве и 12 областях Украины во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Кое-где взрывы были связаны с работой противовоздушной обороны, однако во многих областях и Киеве были "прилеты".

В результате ракетной атаки уже известно о шестерых погибших. Пять человек погибли под завалами собственного дома на Львовщине, еще один человек – в Днепропетровской области. Также есть пострадавшие и разрушения.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что российские захватчики во время массового ракетного удара в ночь на 9 марта выпустили по Украине 81 ракету разного типа. В частности, были выпущены по шесть ракет X-22 и Х-47 "Кинжал", которые Украина не может сбивать.

В свою очередь кровожадные россияне начали выражать в соцсетях "радость" из-за ракетной атаки по украинцам. Они не только одобрительно отзывались о таком акте жестокости, но и призывали бить по Украине еще больше. Соответствующие комментарии появились в разных российских пабликах.

Вас может заинтересовать:

война в Украине война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:10

Почему россияне переключились на ракеты Калибр и Кинжал: эксперт назвал истинную причину

02:30

Что нужно делать в теплице весной: простые и эффективные средства для богатого урожая

02:05

Военный эксперт спрогнозировал, какая ошибка врага поможет контрнаступлению ВСУВидео

01:35

Эту ошибку повторяют почти все: что мы забываем сделать с яйцами перед приготовлением

00:10

"Кадырова просто убрали": Жданов рассказал, кто и зачем отравил чеченского диктатораВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10 марта, пятница
23:41

Какой маникюр лучше смотрится на коротких ногтях: 4 варианта для чудесного настроения веснойФото

23:10

"Молодой парень с искренними глазами": Залужный эмоционально попрощался с павшим Героем "Да Винчи"ФотоВидео

22:56

Хоть до раны прикладывай: какие породы кошек идеально впишутся в семью с детьмиВидео

22:54

Жена Виктора Павлика надула себе губы

Реклама
22:39

Падчерица Ивана Урганта показала себя во всей красе сзади

22:28

Расстрел за "Слава Украине": у Зеленского рассказали, установили ли уже имя погибшегоВидео

22:09

Галкин показал дочь в венке и вышиванке

21:47

"Это будет выглядеть очень эффектно": Подоляк анонсировал горячий и очень жаркий сезон в КрымуВидео

21:32

Вселенная наградила красотой и умом: женщины этих знаков зодиака очаровывают мужчинВидео

21:29

Зеленский срочно собрал Ставку: Залужный рассказал о происходящем в Бахмуте

21:25

Денежный гороскоп на весну-2023 от Влада Росса: какие знаки зодиака разбогатеют до летаВидео

20:44

Россия - это ничтожная страна, которая может воевать только с трансформаторами - РоманенкоВидео

20:20

"Ты звучишь голосами сотен детей": на войне погиб музыкант и основатель киевской "Рок школы"Видео

20:08

И оппозиция, и власть в Грузии солидарны в одноммнение

19:51

Зачем 11 марта готовили рыбу: приметы и что нельзя делатьВидео

Реклама
19:47

"Можно я отвечу "по-французски"?: легенда советского кино жестко указал россиянам на их местоВидео

19:17

"Ключевые события состоятся в 2023 году": у Зеленского назвали решающие месяцы войны в УкраинеВидео

18:44

"Все еще заразен": в Сибири ученый возродил "зомби-вирус", которому 50 тысяч лет

18:33

Для чего сыпят соль в канализацию: удивительно работающее средство

18:03

Шойгу самоустранился, а Путин потерял власть: Гудков рассказал, кто сейчас руководит вторжением РФ

17:31

Война закончится за столом переговоров, но прямо сейчас Украине нужна поддержка - СунакВидео

17:20

Что не любит груша: какие растения лучше не садить рядом с деревом

17:10

В РФ собрались жестко наказать Земфиру за поддержку УкраиныВидео

16:56

ВСУ получили очередной Nissan в рамках проекта FavbetВидео реклама

16:28

По 40 уже не продать и не купить: каким будет курс доллара в ближайшие недели - прогноз эксперта

16:25

Что именно повышает давление: как не дать "тихому убийце" распоясатьсяВидео

16:25

Жесткие шутки и дети Кошевого и Ткача: каким будет новый "Вечерний Квартал"Видео

16:05

Российского комика-иноагента депортировали из ИндонезииВидео

15:40

Гороскоп на неделю 13-19 марта 2023: Овнам – успех, Ракам – решение проблемыВидео

15:35

Обещанные США и Германией ЗРК "Patriot" не спасут Украину от российских ракет - экспертВидео

14:57

Ох уж эти американцы: почему люди в США не используют ёршик для унитазаВидео

14:56

Комбинированный ракетный удар РФ по Украине: эксперт выдвинул неожиданную версию

14:46

"Украина должна бить по заводам РФ": эксперт сказал, как остановить ракетные удары по УкраинеВидео

14:16

Авиационный эксперт пояснил, надолго ли у врагов хватит ракет "С-300" для обстрела Украины

13:41

РФ перешла в наступление: в Минобороны назвали стратегические цели оккупантов

Реклама
13:36

"Путин клянчит у Украины почетную ничью": он потерял контроль и уже имеет другую цель – ПионтковскийВидео

13:04

Комаров в Колумбии испытал на себе главный способ колумбийцев разбогатетьВидео

13:00

Украине нужны собственные "Шахеды", без ударов по заводам в РФ ракеты не закончатся - РоманенкоЭксклюзив

12:50

Превращается в зловредную жижу: 3 причины, почему нельзя пить вчерашний чай

12:36

В Грузии парламент "убил" законопроект об "иноагентах", который вызвал массовые протестыВидео

12:25

Как погладить тюль без утюга: 3 простых способа, которые сэкономят вам много времени

12:25

Гороскоп на завтра 11 марта 2023: Рыбам – шанс изменить жизнь, Весам - выгораниеВидео

12:13

Новая индексация: кому из украинцев повысят пенсии летомВидео

12:04

ВСУ измотают оккупантов в Бахмуте и пойдут в контрнаступление через 2 месяца - ОП

11:49

Всеобщая мобилизация: адвокат пояснил, при каких условиях студентов будут призывать в ВСУВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять