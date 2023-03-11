Почему россияне переключились на ракеты Калибр и Кинжал: эксперт назвал истинную причину

Ранее у россиян был лозунг: "Заморозим украинцев и загоним в пещеры". Однако это им не удалось.

Эксперт рассказал, почему россияне переключились на ракеты "Калибр" и "Кинжал" / УНИАН, скриншот с видео

Во время последней ракетной атаки по Украине, которая случилась 9 марта, российские захватчики применяли не только ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, но и "Калибры" и "Кинжалы". Авиационный эксперт, научный сотрудник музея НАУ Валерий Романенко в интервью Главреду рассказал, почему захватчики переключили свое внимание на Калибры" и "Кинжалы", которые находятся у них в дефиците.

"Ракеты "Калибр" мы как сбивали успешно, так и сбиваем, потому что это легче, чем сбить последние модели Х-101, которые в РФ оборудовали системами радиопротиводействия нашим радарным системам. А вот "Кинжалы" дают уверенность – для их направления ракете указываются координаты, и мы не способны им противодействовать", - рассказал эксперт.

Как отметил Романенко, во время последней атаки страна-агрессор Россия также использовала ракеты Х-22. Но их дальность, а главное точность, в отличие от "Кинжалов", не позволяет поражать объекты.

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"У россиян нет других средств для того, чтобы точно ударить по электростанциям или по трансформаторам, поэтому они и используют "Кинжалы" как более надежное в их понимании средство поражения", - пояснил он.

Романенко также отметил, что ранее у россиян был лозунг: "Заморозим украинцев и загоним в пещеры". Однако это им не удалось.

"Сейчас они могут снова придумать какой-то идиотский лозунг, потому что креатив у них плохо работает. Поэтому пусть попробуют заморозить нас летом", - добавил эксперт.

Кто такой Валерий Романенко Валерий Романенко – авиационный эксперт, научный сотрудник музея Национального авиационного университета (НАУ).

Массированная ракетная атака на Украину 9 марта

Страна-агрессор Россия массово атаковала Украину ракетами в ночь на четверг, 9 марта. В Киеве и 12 областях Украины во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Кое-где взрывы были связаны с работой противовоздушной обороны, однако во многих областях и Киеве были "прилеты".

В результате ракетной атаки уже известно о шестерых погибших. Пять человек погибли под завалами собственного дома на Львовщине, еще один человек – в Днепропетровской области. Также есть пострадавшие и разрушения.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что российские захватчики во время массового ракетного удара в ночь на 9 марта выпустили по Украине 81 ракету разного типа. В частности, были выпущены по шесть ракет X-22 и Х-47 "Кинжал", которые Украина не может сбивать.

В свою очередь кровожадные россияне начали выражать в соцсетях "радость" из-за ракетной атаки по украинцам. Они не только одобрительно отзывались о таком акте жестокости, но и призывали бить по Украине еще больше. Соответствующие комментарии появились в разных российских пабликах.

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