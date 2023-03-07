УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Генераторы и павербанки еще понадобятся: в Украину могут вернуться отключения света

7 марта 2023, 20:53
Сейчас большая часть регионов страны запитана электричеством нормально, но это не гарантирует, что не произойдут аварии из-за перегрузки оборудования.
Генераторы и павербанки еще понадобятся: в Украину могут вернуться отключения света
В Украину могут вернуться отключения света / ua.depositphotos.com

Украина будет находиться под угрозой аварийных отключений электроэнергии до тех пор, пока не будет полностью восстановлено сеть и генерацию, поскольку сейчас схемы энергоснабжения не являются достаточно качественными и надежными. Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Риск аварий будет сохраняться до тех пор, пока мы не восстановим наши высоковольтные линии и генерирующие мощности. Линии находятся в состоянии "отремонтированы на колене", поскольку пока не было возможности отвозить оборудование в заводские условия, восстанавливать его капитально или массово заменить на новое", - отметил Харченко.

Согласно его заявлению, восстановление энергосистемы будет производиться в лучшем случае с июня, поскольку именно тогда будут поступать наиболее необходимые элементы оборудования.

видео дня

Директор Центра исследований энергетики подчеркнул, что энергоснабжение не такое надежное, как было до повреждений. По его словам, задача энергетиков – перевести ситуацию в энергосистеме с нестабильно положительной на стабильно положительную.

Харченко отметил, что сейчас большая часть регионов страны запитана электричеством нормально, но это не гарантирует, что не произойдут аварии из-за перегрузки оборудования или нестандартных схем работы. Кроме того, остается угроза новых атак российских захватчиков на энергосистему и новых ее повреждений.

"Генераторы и павербанки еще пригодятся в ситуации неопределенности, которая есть на сегодня. Я очень рекомендовал бы сохранять тот режим готовности к любым неожиданностям еще по меньшей мере в течение нескольких месяцев, потому что гарантировать ничего нельзя", - предупредил эксперт.

Ракетный террор россиян

Недавно представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты могут изменить тактику и начать бить ракетами по другим объектам. Все из-за того, что они не могут погрузить Украину в сплошную темноту.

"Световой день становится длиннее, а энергопотребление меньше. Враг увидел, что цели не достигнуты, поэтому, возможно, будет уменьшение атак по объектам энергетической инфраструктуры", - сказал Игнат.

Он убежден, что россияне могут начать обстреливать другие важные объекты - транспортную инфраструктуру или гидротехнические сооружения. Сейчас у Украины нет вооружения, которое может уберечь от ударов вражескими ракетами типа Х-22.

Кроме того, захватчики могут бить по Украине еще и дронами-камикадзе. Как отметил Игнат, у страны-агрессора России нет проблем с поставкой дронов-камикадзе из Ирана. Во-первых, они соединены Каспийским морем, через которое могут переправлять ударные беспилотники. Во-вторых, их могут доставлять по воздуху.

Смотрите видео ТСН - эксперт по авиации показал ракеты, которыми РФ лупит по Украине

Вас может заинтересовать:

война в Украине отключения света
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:53

Генераторы и павербанки еще понадобятся: в Украину могут вернуться отключения света

20:38

Снегопады и ливни устроят переполох в Украине: синоптики дали прогноз на ближайшие дниВидео

20:08

"Оппоненты Путина": в NYT сказали, кто мог взорвать "Северные потоки"Видео

19:46

"Пригожина просто использовали": Жданов заявил ,что "повар Путина" находится под угрозой ликвидацииВидео

19:27

"Украина победит РФ в этом году": швейцарский военный эксперт назвал победный месяцВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:25

Дженна Ортега пришла на красную дорожку в грязном платье

19:20

Театральный март в Киеве: синий автомобиль Вертинского, коварство Ребрик и резня Витовской

19:20

Лысый в кепке на броневичкемнение

19:07

Законопроект о реформе градостроительства №5655 реализует антикоррупционную стратегию – глава НАПК Новиков

Реклама
19:05

Большая трагедия: в боях под Бахмутом погиб легендарный Герой Украины "Да Винчи"Видео

18:45

Преданные как лебеди: ТОП-3 самых верных знака зодиака

18:45

"Будет катастрофические поражение РФ": астролог назвал точную дату капитуляции РоссииВидео

18:44

Зачем 9 марта обязательно клали лук и чеснок у кровати: приметы и что нельзя делать в опасный деньВидео

18:39

Котлеты будут сочными, а их корочка – хрустящей: добавьте в фарш только один секретный ингредиентВидео

18:17

Одна и та же схема: экс-депутат Госдумы РФ рассказал о причинах провокации в Брянской областиВидео

18:14

Прикопали по-тихому: под Москвой обнаружили секретное кладбище ликвидированных в Украине вагнеровцев

17:40

"Получила самые тяжелые ранения": от российской ракеты умерла спикер ГСЧС Евгения ДудкаВидео

17:26

Будут радовать глаз весь сезон: какие цветы цветут всё лето и до поздней осениВидео

17:21

Что делать с малиной в марте: как подготовить кусты, чтобы крупно уродилиВидео

17:05

Состоялся большой обмен: Украина вернула домой 130 защитников из российского пленаВидео

Реклама
17:01

Делали "хлопки" в РФ: в Киеве попрощались с четырьмя воинами, которые погибли в Брянской областиВидео

16:41

"С ног на голову": шоу Victoria`s Secret возвращается после 4-летней паузы в новом видеВидео

16:40

Пора весеннего авитаминоза: как помочь организму справиться с недугомВидео

16:34

"Это был большой риск": Кирилл Буданов лично пошел на штурм позиций оккупантовВидео

16:13

Бывшая Кличко призналась в операции по уменьшению груди

16:13

ВСУ выбивают оккупантов дальнобойными ударами: эксперт назвал направление

16:03

У Зеленского впервые отреагировали на неадекватную истерику ЛукашенкоВидео

16:02

Блогерша-запроданка Стужук родила в воде четвертого ребенка

15:55

Какую ошибку совершают хозяйки при добавлении чеснока в плов: трюки, которые обречены на провалВидео

15:46

Кравец рассказала, как в дом ее дочери прилетела российская ракета

15:45

Шойгу назвал новую задачу оккупантов "после захвата Бахмута": раскатал губу еще большеВидео

15:39

Звезда "Игры престолов" тайно вышла замуж - жениха она встретила благодаря Захеру-Мазоху

15:13

Комплексы ПВО Patriot в Украину пока не прибыли - спикер Воздушных сил ИгнатВидео

15:00

Тоня Матвиенко поделилась радостной новостьюВидео

14:59

Зачем добавлять соду при варке картофеля: простой секрет, который сделает блюдо божественно вкусным

14:56

Расстрел украинского военного: у погибшего героя осталось 5 детей - СМИВидео

14:45

"Трусливая девочка": Соловьев поглумился над Гиркиным из-за разборок с Пригожиным

14:34

В 9 лет можно на пенсию: сколько живут собаки по человеческим меркамВидео

14:34

Как омолодить старую яблоню: простая схема, которая даст дачникам хороший урожай

14:33

Чем полезны яйца для человека и как они могут навредить: интересные фактыВидео

Реклама
14:28

Друг Владимира Остапчука раскрыл подробности развода ведущего с Кристиной ГорнякВидео

14:26

Самый пышный и вкусный омлет в мире: необыкновенный рецепт из 3 ингредиентовВидео

13:46

Почему 8 марта нельзя одевать старую одежду: приметы и что нельзя делатьВидео

13:38

"Вертится, как уж на сковородке": приятель Пугачевой вскрыл причину продажности КиркороваВидео

13:36

Лукашенко распетушился: оскорбил Зеленского и наплел белиберды насчет взрывов в Мачулищах

13:13

"Путин не сумасшедший": Познер впервые высказался о войне в УкраинеВидео

13:04

Когда начинать готовить картофель к посадке: правила посадки картошки весной

12:49

Российскому актеру Назарову, открыто осудившего войну, угрожают переломать череп

12:47

Голос країни объявляет кастинг нового, особенного сезона главного музыкального проектаВидео

12:45

В Генштабе назвали имя бойца ВСУ, расстрелянного россиянами за фразу "Слава Украине"

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять