Генераторы и павербанки еще понадобятся: в Украину могут вернуться отключения света

Сейчас большая часть регионов страны запитана электричеством нормально, но это не гарантирует, что не произойдут аварии из-за перегрузки оборудования.

В Украину могут вернуться отключения света / ua.depositphotos.com

Украина будет находиться под угрозой аварийных отключений электроэнергии до тех пор, пока не будет полностью восстановлено сеть и генерацию, поскольку сейчас схемы энергоснабжения не являются достаточно качественными и надежными. Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Риск аварий будет сохраняться до тех пор, пока мы не восстановим наши высоковольтные линии и генерирующие мощности. Линии находятся в состоянии "отремонтированы на колене", поскольку пока не было возможности отвозить оборудование в заводские условия, восстанавливать его капитально или массово заменить на новое", - отметил Харченко.

Согласно его заявлению, восстановление энергосистемы будет производиться в лучшем случае с июня, поскольку именно тогда будут поступать наиболее необходимые элементы оборудования.

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Директор Центра исследований энергетики подчеркнул, что энергоснабжение не такое надежное, как было до повреждений. По его словам, задача энергетиков – перевести ситуацию в энергосистеме с нестабильно положительной на стабильно положительную.

Харченко отметил, что сейчас большая часть регионов страны запитана электричеством нормально, но это не гарантирует, что не произойдут аварии из-за перегрузки оборудования или нестандартных схем работы. Кроме того, остается угроза новых атак российских захватчиков на энергосистему и новых ее повреждений.

"Генераторы и павербанки еще пригодятся в ситуации неопределенности, которая есть на сегодня. Я очень рекомендовал бы сохранять тот режим готовности к любым неожиданностям еще по меньшей мере в течение нескольких месяцев, потому что гарантировать ничего нельзя", - предупредил эксперт.

Ракетный террор россиян

Недавно представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты могут изменить тактику и начать бить ракетами по другим объектам. Все из-за того, что они не могут погрузить Украину в сплошную темноту.

"Световой день становится длиннее, а энергопотребление меньше. Враг увидел, что цели не достигнуты, поэтому, возможно, будет уменьшение атак по объектам энергетической инфраструктуры", - сказал Игнат.

Он убежден, что россияне могут начать обстреливать другие важные объекты - транспортную инфраструктуру или гидротехнические сооружения. Сейчас у Украины нет вооружения, которое может уберечь от ударов вражескими ракетами типа Х-22.

Кроме того, захватчики могут бить по Украине еще и дронами-камикадзе. Как отметил Игнат, у страны-агрессора России нет проблем с поставкой дронов-камикадзе из Ирана. Во-первых, они соединены Каспийским морем, через которое могут переправлять ударные беспилотники. Во-вторых, их могут доставлять по воздуху.

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