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"Почему бы и нет?": в Австрии опасаются ракетного удара и отключения электроэнергии

18 января 2023, 07:26
Конфронтация между Россией и ЕС, эскалация конфликта в Украине и миграционных потоков в Австрию в настоящее время классифицируются как особо большой вызов.
ВС Австрии
Клаудия Таннер заявила, что национальная оборона имеет экзистенциальное значение для нейтрального государства / Фото bundesheer.at

Министерство обороны Австрии не исключает нападения на свои территории. В ведомстве считают довольно реальными риски развития войны в Европе уже в 2023 году. Кроме того, там опасаются технического отключения электроэнергии в Австрии.

"Мы не можем исключать, что удары с применением дальнобойного оружия будут осуществляться по федеральной территории. Почему бы и нет?", – сказал генерал-майор Бруно Хофбауэр на совместном экспертном совещании с главой ведомства и заместителем губернатора Штефаном Пернкопфом, сообщает Der Standard.

Отчет по безопасности Министерство обороны представит 27 января. Он носит название "Образ риска 2023" и имеет четкий подзаголовок "Война в Европе".

"Война в Европе и вокруг нее также дает понять, что хорошо налаженная национальная оборона имеет экзистенциальное значение для нейтрального государства. В дополнение к гибридным угрозам теперь снова приобрела важность обычная война", – отметила министр обороны Клаудия Таннер.

При этом конфронтация между Россией и ЕС, эскалация конфликта в Украине и миграционных потоков в Австрию в настоящее время классифицируются как особо большой вызов.

"В худшем случае австрийская территория, ее военные объекты и ее инфраструктура будут использоваться не по назначению, а слабые места будут использоваться целенаправленно", – добавила чиновник.

Уже подсчитано, что в национальную оборону Нижней Австрии придется инвестировать в 2023 году особенно большую сумму – 95 миллионов евро.

"Австрия должна реально противостоять угрозам, и подготовка к духовной национальной обороне должна быть налажена даже среди самых молодых", – заявила Таннер.

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что странам Запада нужно "сохранять чувство меры по отношению к Москве". По его словам, европейская архитектура безопасности так или иначе должна будет в будущем включать Россию как ядерную державу и постоянного члена Совбеза ООН.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны считают, что в 2023 году страна-агрессор Россия может готовиться к очередному большому наступлению в войне против Украины. По мнению экспертов, есть как минимум три варианта развития событий.

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