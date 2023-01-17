"Мы не должны перегнуть палку": глава МИД Австрии призвал к "чувству меры" по отношению к РФ

Александер Шалленберг заявил, что европейская архитектура безопасности так или иначе должна будет в будущем включать РФ.

Александер Шалленбер / Фото twitter.com/a_schallenberg

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что странам Запада нужно "сохранять чувство меры по отношению к Москве". По его словам, европейская архитектура безопасности так или иначе должна будет в будущем включать Россию как ядерную державу и постоянного члена Совбеза ООН.

Шалленберг озвучил свои заявления 16 января на конференции элитного французского Института политических исследований (Sciences Po) в Париже, передает Kronen Zeitung.

"Мы не должны перегнуть палку, например, введя запрет на выдачу виз для 144 миллионов россиян", – сказал австрийский политик.

При этом глава МИД Австрии осуждает войну РФ против Украины, называет ее "безумием" и поддерживает право украинцев на самооборону.

"Жестокая агрессивная война, спровоцированная Россией, – это безумие. В то же время мы также должны думать о том, что будет завтра, через неделю и через месяцы", – считает Шалленберг.

Политик также выступает за то, чтобы Россию пригласили на встречу Организации по безопасности и сотрудничеству, чтобы министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выслушал критику действий Кремля.

"ОБСЕ – одна из немногих оставшихся площадок, на которых сидят российские дипломаты и должны выслушивать наши аргументы и нашу резкую критику агрессивной войны России", – сказал Шалленберг.

Он назвал двумя самыми большими задачами текущего года сохранение чувства меры и в то же время единства.

"То, что мы делаем сегодня, определит статус свободного мира в ближайшие годы", – уверен политик.

Как сообщал Главред, ранее министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг выступил против вступления Украины в Европейский союз. Он считает, что модель отношений между Европой и Украиной должна отличаться от полноправного членства.

Летом Министерство иностранных дел Украины призывало Австрию выслать постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова за призывы к уничтожению украинцев.

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