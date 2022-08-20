В МИД требуют признать посла РФ персоной нон грата за призыв к 'геноциду украинцев'

К языку геноцида, который распространяет официальная РФ, не должно быть терпимости, подчеркнул Олег Николенко.
Министерство иностранных дел Украины призывает Австрию выслать постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова за призывы к уничтожению украинцев.
Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко написал в микроблоге Twitter.
Он подчеркнул, что к языку геноцида, который распространяет официальная РФ, не должно быть терпимости.
"Посол России Михаил Ульянов призывает к уничтожению украинского народа. Этот язык геноцида не должен толероваться. Мы призываем все дипломатическое сообщество в Вене бойкотировать Ульянова и Австрию, как принимающую страну, объявить его персоной нон-грата", - подчеркнул спикер.
Напомним, ранее Михаил Ульянов в своем Twitter написал: "Нет пощады украинскому населению".
Отметим, что позже Ульянов удалил свой пост и написал еще одно сообщение с "извинениями".
"Я должен извиниться. Я забыл, с кем имею дело. Я, конечно, имел в виду США с их поставками оружия и президента Украины, который буквально вчера заявил, что он отвергает любые мирные переговоры. Действительно, никакой пощады с их стороны к украинскому населению. Это то, что я сказал", - заявил Ульянов.
Отметим, что представитель РФ удалил свою запись в Twitter, однаков Сети есть ссылка на страницу, которая сохранилась в веб-архиве.
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