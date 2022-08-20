'Нет никакой пощады': дипломат РФ призвал к геноциду украинского народа

Михаил Ульянов / Известия

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал не щадить население Украины.

В своем сообщении в Twitter он опубликовал пост с призывом не щадить украинское население.

Украинофобское сообщение он опубликовал в ответ на пост благодарности президента Украины Владимира Зеленского за новый пакет военной помощи, который сегодня США выделили для Украины.

Отметим, что позже Ульянов удалил свой пост и написал еще одно сообщение с "извинениями".

"Я должен извиниться. Я забыл, с кем имею дело. Я, конечно, имел в виду США с их поставками оружия и президента Украины, который буквально вчера заявил, что он отвергает любые мирные переговоры. Действительно, никакой пощады с их стороны к украинскому населению. Это то, что я сказал", - заявил Ульянов.

Отметим, что представитель РФ удалил свою запись в Twitter, однаков Сети есть ссылка на страницу, которая сохранилась в веб-архиве.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Вашингтоне русский дипломат в бессильной злобе растоптал подсолнечники, которые к дипломатическому учреждению принесли две девочки. Об инциденте рассказала в своем Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Вашингтон, наши дни. Какой-то сотрудник российского посольства останавливается перед тем, как заехать, и топчет подсолнухи, которые принесли две маленькие девочки", – сообщила она.

Маркарова рассказала, что накануне подсолнечники, которые украинские дипломаты высаживали через дорогу напротив посольства РФ в апреле, также были уничтожены – вырваны с корнями.

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