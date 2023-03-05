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Из-за ошибок 1991 года сегодня лучшие из лучших отдают жизнь за нашу свободу - Данилов

5 марта 2023, 00:15
Когда Украина восстанавливала свою независимость в 1991 году, она постоянно шла на компромиссы с Россией, подчеркнул Данилов.
Алексей Данилов
Алексей Данилов / УНИАН

Украина продолжает противостоять стране-террористу России, которая осуществляет геноцид украинского народа. Однако помимо внешних угроз, Украина также сталкивается со значительными внутренними проблемами. Многие из них являются результатом ошибок, допущенных страной после восстановления независимости в 1991 году. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Zaxid.net.

По его словам, когда Украина восстанавливала свою независимость в 1991 году, она постоянно шла на компромиссы с Россией. Поэтому сегодня внутренние угрозы для украинского народа тесно связаны с внешними факторами.

Секретарь СНБО подчеркнул, что в течение последних двух месяцев наблюдается значительное распространение пропагандистских идей, которые пытаются доказать необходимость учета интересов русскоязычных граждан. По его мнению, в этом вопросе нельзя повторять своих ошибок.

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"Тогда мы повторим ошибку 1991 года. Тогда нам надо было сразу поставить все украинское на первое место и прекратить эти вещи, которые приводят к тому, что сегодня лучшие из лучших должны отдавать свои жизни за нашу свободу", - отметил Данилов.

Он также напомнил, что на протяжении долгого времени во власти находились члены коммунистической партии, которые активно распространяли опасные идеи. В частности, коммунисты призывали не отнимать автономию от Крыма. Однако, по мнению секретаря СНБО, Крым должен был быть сохранен как отдельная область. Данилов подчеркнул, что все партии, которые поддерживали РФ, нужно было запретить еще в 90-х годах.

Как отметил чиновник, Украина может идти на любые компромиссы. Главное - не упустить фундаментальные принципы. "Если мы будем постоянно идти на уступки, они потом очень дорого стоят", - подчеркнул Данилов.

Напомним, недавно секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал четыре ключевых пункта, которые должны быть обязательно выполнены для победы Украины в войне. Как отметил Данилов, прежде всего, речь идет о возвращении к границам Украины по состоянию на 1991 год.

"Во-вторых, это полная сатисфакция за все, что эти нелюди сделали. В-третьих, это обязательное наказание Путина и всей его клики за преступления, которые они совершили. И четвертое - это гарантии безопасности для нашей страны", - пояснил он.

Также Данилов убежден, что страна-террорист Россия вскоре распадется, а началом этих процессов станет Кавказ. Он подчеркнул, что распад России является неизбежным, и Запад должен к этому готовиться.

"Если они считают, что они могут вести какие-то там переговоры. С кем-то договариваться или модерировать это все на территории России - это невозможно. Россия лопнет, как переспевший арбуз. Произойдет это в ближайшее время, и все начнется с Кавказа", - сказал Данилов.

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